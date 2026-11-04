¿Quién es Chris Pappas, el demócrata gay que llega al Senado de EU?

Este 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, y durante estas las y los votantes eligieron a Chris Pappas como uno de los nuevos miembros del Senado.

En las elecciones intermedias de este martes, además de las votaciones para los 435 escaños de la Cámara de Representantes, también se sometieron a votación un tercio de los 100 lugares del Senado.

Entre los candidatos para ocupar un lugar en el Senado de Estados Unidos se encontraba Chris Pappas, un miembro de los demócratas que logró destacar no solo por su trabajo, sino por su orientación sexual.

¿Quién es Chris Pappas?

Christopher Charles Pappas nació el 4 de junio de 1980 en Manchester, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, y pertenece al partido socioliberal Demócrata, con facciones progresistas y socialdemócratas.

El ahora miembro del Senado estadounidense cuenta con una licenciatura en artes (BA, por sus siglas en inglés) en Estudios Gubernamentales por el Colegio de Harvard, y comenzó su carrera política mientras estudiaba secundaria.

Tras su graduación en 2002, este fue electo como un miembro de la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire, y posteriormente fue electo como tesorero del condado de Hillsborough en 2006.

En 2012 ocupó el cargo de consejeo ejecutivo del cuarto distrito de New Hampshire, y logró ser reelegio en 2014 y 2016, mientras que para 2018 fue electo de nueva cuenta como un miembro de la Cámara de Representantes.

La derrota de John E. Sununu pone a Chris Pappas no solamente como el primer representante gay de Nuevo Hampshire, sino también como el primer hombre del Senado estadounidense en ser abiertamente gay, lo que pone un precedente y un representante de la comunidad dentro de las decisiones del gobierno.

Durante sus cargos, Pappas ha destacado por los recortes de impuestos para familias trabajadoras y pequeños negocios, la protección a los veteranoos, reducción de costos en medicamentos, y su participación en el comité de Transporte e Infraestructura.

De acuerdo con la página de su campaña para senador, Chris Pappas “se ha ganado la reputación de ser un político pragmático que resuelve problemas, que prioriza a las personas y que nunca se rinde ante un desafío”.

Asimismo, aseveran que durante su puesto en el Senado continuará “enfrentándose a los extremistas políticos y a los intereses particulares que amenazan nuestra democracia, nuestra economía y nuestra forma de vida”.

Actualmente Chris Pappas reside en Manchester junto a su esposo, Vann, y entre sus actividades preferidas fuera de la política se encuentra el correr, jugar juegos de mesa competitivos y pasar tiempo con sus sobrinos, sobrinas y familiares.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.