Elecciones Intermedias en Estados Unidos 2026: ¿Quién va ganando?

Los primeros avances en el recuento de las Elecciones Intermedias en Estados Unidos 2026 muestran al Partido Demócrata al frente en los conteos preliminares tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, según los primeros resultados del mapa interactivo de La Razón de México.

La jornada electoral sometió a escrutinio el equilibrio de poder en el Congreso norteamericano frente a la administración de Donald Trump. Las probabilidades indicaban un revés para el partido Republicano, lo que comienza a confirmarse.

Así van los primeros resultados de la elección en Estados Unidos

De acuerdo con los datos proyectados en el mapa de escaños en tiempo real, en el Senado de Estados Unidos el Partido Demócrata contabiliza 40 asientos asegurados frente a 34 obtenidos por el Partido Republicano.

La contienda centra su atención en la renovación de 35 de los 100 escaños del pleno, donde la fuerza política que alcance los 51 lugares obtendrá la mayoría parlamentaria.

Conoce quién va ganando las Elecciones Intermedias de Estados Unidos 2026. ı Foto: Especial.

Por su parte, en la Cámara de Representantes el Partido Demócrata registra una ventaja inicial al sumar 86 escaños consolidados contra 60 que ha logrado asegurar el Partido Republicano.

En esta cámara se disputa la totalidad de los 435 escaños que la integran, con el umbral de 218 lugares como meta requerida para definir el control del legislativo.

El desarrollo del escrutinio mantiene en definición un número significativo de distritos y curules en todo el territorio estadounidense.

La tendencia inicial reflejada en los tableros de actualización automática perfila la disputa voto a voto por el liderazgo de ambas cámaras entre los bloques demócrata y republicano.

Las autoridades electorales y las plataformas de seguimiento en vivo continúan con la recepción de actas en los distintos estados para determinar la integración final del Congreso y el balance político de la segunda mitad del mandato presidencial.

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JVR