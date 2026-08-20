Estos son los VIDEOS de Vanessa Cortés, la supuesta novia de Gustavo Petro

El nombre de Vanessa Cortés ha estado en redes y medios desde hace algunos meses este 2026, pues la mujer originaria de Manizales fue captada junto al expresidente de Colombia, Gustavo Petro.

Gustavo Petro se encontraba de viaje en Panamá junio del 2024 cuando se comenzaron a viralizar fotografías y videos de él junto a una mujer en el Casco Anguo, lo que comenzó a llamar la atención de muchos.

Luego de casi un año, se dio a conocer la identidad de la mujer misteriosa que apareció públicamente junto al expresidente, y medios colombianos confirmaron que esta era Vanessa Cortés Carmona, de 33 años de edad.

Aquí les dejo otro videito de Petro con su amante. pic.twitter.com/Ntg5YWVhkf — Russy Millán (@millanrussy) July 2, 2024

El medio La Silla Vacía compartió que Vanessa Cortés había estado en los mismos países que el expresidente colombiano, y apuntó que después de que esta viviera en un modesto barrio de Bogotá, pasó a tener dirección en el barrio Chicó de Bogotá.

Precisaron que la empresa de Vanessa Cortés, de nombre Kayros Advice SAS fue fundada un mes después de que Gustavo Petro tomara posesión del cargo, y que la mujer ha presentado un incremento en su patrimonio desde entonces.

#Investigación



Junio de 2024. El presidente @petrogustavo es captado en Panamá de la mano de una mujer hasta ahora desconocida.



Su nombre es Vanessa Cortés y desde que Petro es presidente, ha tenido un rápido crecimiento patrimonial.



Va 🧵 pic.twitter.com/R397B1qnBG — La Silla Vacía (@lasillavacia) May 28, 2026

Vanessa Cortés y Gustavo Petro terminan su relación

Durante una emisión de Mañanas Blu, Felipe Zuleta informó que Vanessa Cortés y Gustavo Petro ya no tenían una relación amorosa, pues presuntamente habría una infidelidad de por medio.

Precisó que Cortés y Petro ya no continúan juntos, pues el expresidente compartió con sus amigos cercanos que ahora Vanessa tiene una nueva relación, por lo que incluso ya no se encuentra viviendo con ella.

Se presume que después de 12 días de que Gustavo Petro dejara el cargo, su relación con Vanessa terminó debido a que él llegó a su casa como de costumbre “y se encontró una sorpresa”.

🚨 #CHISME || Se le acabó lo inolvidable al chirrete. 🦌😂



Como yo sé que ustedes les gustan, los chismes, les tengo este que está fresquito.



Según Felipe Zuleta, Vanessa Cortés ya no es moza de Petro, le puso unos cachos los hptas.



¡Pero es que hay que entender a Vanessa! El… pic.twitter.com/8pe4EeeXzE — Josué   𝕏 (@josueartex) August 19, 2026

Tomando en cuenta los comentarios que se realizaron en la transmisión, se asume que la ruptura entre Petro y Cortés fue resultado de una infidelidad por parte de Vanessa.

Además, Zuleta señaló que el expresidente ahora se encuentra viviendo con Gustavo Bolívar.

Apenas el pasado 2 de julio diversos medios señalaron que Vanessa Crtés acompañó a Gustavo Petro durante la visita que realizó al papa León XIV, pues en las fotografías se puede ver a su expareja sentimental.

Petro llevó a su "amiguita o amante" ante el Papa? ¿En calidad de qué fue la señora que lo acompaña? ¿Por qué los colombianos debemos responder por unos gastos personales de Petro?



El derroche también es corrupción. pic.twitter.com/kxb4LKxDkZ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 3, 2026

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