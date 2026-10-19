Para reducir déficit

Trump asegura que Estados Unidos está cerca de un acuerdo comercial con México

Trump aseguró que Estados Unidos está cerca de un acuerdo con México para reducir “hasta cero” el déficit comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Kansas, el 19 de octubre de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Kansas, el 19 de octubre de 2026. Foto: AP
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La Razón Online

El presidente Donald Trump adelantó que Estados Unidos está cerca de un “gran” acuerdo con México para reducir “hasta cero” el déficit comercial.

Durante un mitin en Park City, Kansas, el mandatario republicano aseguró que el déficit comercial de 150 mil millones de dólares podría reducir “considerablemente”.

“No vamos a perder 150 mil millones de dólares con México. De hecho, estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo con México que reducirá esa cifra considerablemente, ¿quizás hasta llegar a cero?“, sugirió.

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Trump insistió en que Estados Unidos está “perdiendo muchísimo dinero” con México, país que, pese a ser su principal socio comercial, consideró una carga. “Y yo no quiero seguir haciéndolo”, sostuvo.

También se refirió al déficit de 90 mil millones de dólares al año que, dijo, Estados Unidos mantiene con Canadá. “Diría que eso es demasiado”, consideró, y reiteró: “no vamos a perder 90 mil millones de dólares por cargar con otro país“.

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cehr

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