Sheinbaum rechaza llevar a la FGR a políticos que piden intervención de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se deba de proceder judicialmente contra políticos de oposición —como el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, o la panista Lilly Téllez—, por pedir a Estados Unidos que intervenga en México.

Durante la conferencia de este martes le fue planteado a la mandataria si no ve necesario aplicar las leyes en contra de ambos personajes políticos, como ya se hizo con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, a quien se acusa de traición a la patria por facilitar que dos agentes estadounidenses participaran en un operativo dentro de territorio nacional.

Sheinbaum Pardo difirió de tal planteamiento, al comentar que, así como “la justicia no debe politizarse, tampoco la política debe judicializarse”.

Se pronunció por apartar las decisiones que los opositores asumen al pedirle a un gobierno extranjero que intervenga en México y que, dijo, finalmente serán evaluadas por la población.

🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) descartó solicitar investigaciones contra Alejandro 'Alito' Moreno y Lilly Téllez por pedir la intervención de autoridades de Estados Unidos en asuntos de México y llamó a que sus posturas sean juzgadas políticamente.



𝗟𝗮… pic.twitter.com/dNrs3tMmuK — Hipócrita Lector (@HipocritaTweet) October 20, 2026

“Una cosa es la decisión que toman ellos, ya si se demostrara alguna otra cosa, pero es suficiente el juicio del pueblo de una persona dedicada a la política que llama a un gobierno extranjero intervenir en México. Ya con eso, que la gente los evalúe, los juzgue. Una visión política muy distinta a una autoridad de procuración de justicia que viola la ley de seguridad nacional. Es muy distinto a una declaración política”, declaró.

En ese sentido, descartó que vea necesario llevar este tipo de casos ante la Fiscalía General de la República; no obstante, sí deben de exponerse a la población.

“Entonces, es que la gente decida de acuerdo a lo que hace cada quien, y dice cada quien, pero no creo que ese caso deba llevarse a la Fiscalía General de la República. Sencillamente, sí hay que abrir el debate, pero no en la Fiscalía General de la República, sino en el debate político. Yo no creo que ningún mexicano no esté de acuerdo, —Bueno, sí, ellos—, con que las decisiones del pueblo de México se tomen en el extranjero”, opinó.

La mandataria dijo que aquel político que desee ganar popularidad entre la población con intenciones electorales debe de trabajar para convencer a la ciudadanía a través de propuestas.

“¿Qué tiene que hacer un dirigente político? Si quiere ganar votos. Pues convencer al pueblo, ¿no? De su proyecto de nación. De su proyecto de estar Eso es lo que tiene que hacer. Ya si va al extranjero y pide pues ya que también la gente vea de qué se trata. No creo que el 80% de los mexicanos esté en contra de esas actitudes. Por eso digo, que continúe. Pero no debe judicializarse eso, porque caeríamos en un tema de que no es sano para la política. Sí, hay que señalarlo, eso sí. Y que se debata”, concluyó.

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LMCT