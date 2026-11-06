Mejora la inversión, pero aún es menor a 2024

En Madrid, España

Pese a que los proyectos de inversión mixta comienzan a destrabarse en el país, la inversión pública todavía se encuentra 16 por ciento por debajo del nivel registrado hace dos años, una situación que limita la recuperación de la actividad económica, advirtió Alonso Cervera, director ejecutivo de estudios y asuntos públicos de Santander México

En el Encuentro Internacional de Banca 2026, organizado por la institución financiera, el directivo reconoció que las inversiones impulsadas por el Gobierno federal comienzan a avanzar, particularmente aquellas relacionadas con el sector energético; sin embargo, señaló que la recuperación ocurre después de una caída importante en los recursos destinados a infraestructura.

TE RECOMENDAMOS: Cautela en mercados financieros Exportaciones en riesgo si demócratas ponen más reglas a IA

“No hay que perder de vista que hoy la inversión pública sigue estando 16 por ciento por debajo del nivel de hace dos años. Entonces, qué bueno que repuntemos. Lo malo es que venimos de una base muy baja”, sostuvo en una mesa de economistas de América Latina.

Explicó que los proyectos de inversión mixta han requerido un trabajo conjunto de las secretarías de Hacienda y Energía, como parte del Plan México, y destacó que las administradoras de fondos para el retiro (Afores) podrían desempeñar un papel importante en el financiamiento de estas obras, debido a los recursos que reciben periódicamente y a su interés por participar en proyectos productivos.

El Dato: El presupuesto para 2027 no contempla una refor-ma fiscal de fondo, pero debe hacerse una revisión.

En este contexto, consideró que las necesidades para mejorar la matriz energética del país representan una oportunidad para canalizar recursos hacia infraestructura, particularmente mediante esquemas que permitan complementar la inversión pública con capital privado.

Respecto al desempeño económico, señaló que México podría cerrar 2026 con un crecimiento cercano a 2.0 por ciento, luego de que las cifras correspondientes al tercer trimestre mostraran un comportamiento más favorable al previsto por los analistas, quienes hasta hace aproximadamente un mes estimaban una expansión de 1.5 por ciento.

“Los resultados al tercer trimestre del PIB ya marcan un crecimiento acumulado de 1.9 por ciento. Entonces ya no le va a fallar por mucho si dice que el crecimiento va a estar por ahí del 2 por ciento”, señaló al referirse a las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

DEPENDENCIA COMERCIAL. Alonso Cervera también advirtió que México necesita diversificar sus mercados de exportación y fortalecer los vínculos comerciales con América Latina, debido a que Estados Unidos continúa concentrando alrededor de 83 por ciento de las ventas mexicanas al exterior.

Al comparar a México con otras economías latinoamericanas, explicó que países como Chile, Colombia y Perú mantienen una estructura exportadora más vinculada con materias primas, mientras que México cuenta con una plataforma manufacturera que le permite participar en cadenas productivas de mayor valor agregado.

Sin embargo, señaló que esta ventaja no ha sido suficiente para reducir significativamente la dependencia del mercado estadounidense, pues anteriormente concentraba alrededor de 90 por ciento de las exportaciones mexicanas y actualmente representa 83 por ciento. “Tenemos que mirar hacia el sur y construir lazos más fuertes con estas economías para poder complementarnos”, sostuvo el especialista.

Dijo que los cambios tecnológicos podrían abrir oportunidades para que países sudamericanos suministren insumos a la industria mexicana y contribuyan a generar mayor valor agregado en las manufacturas.