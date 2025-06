Esto se sabe de la detención del tiktoker Khaby Lame por el ICE en Las Vegas

Se dio a conocer que Khaby Lame, el tiktoker más seguido del mundo, fue detenido el 6 de junio por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU (ICE) en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. Según informes oficiales, Lame había ingresado al país el 30 de abril con una visa de turista, pero su estancia excedió el período permitido.

Para evitar un proceso formal de deportación, aceptó una “salida voluntaria” y dejó Estados Unidos el mismo día de su detención.

La detención de Khaby Lame ha generado controversia en redes sociales, con opiniones divididas sobre la legalidad de su estancia en EU. Algunos usuarios cuestionan por qué un ciudadano italiano sería detenido, mientras que otros defienden al influencer y critican la situación como una campaña de desinformación.

¿Quién es Khaby Lame, tiktoker, que fue detenido por el ICE en Las Vegas?

Khaby Lame nació el 9 de marzo del 2000 en Dakar, Senegal, y se mudó a Italia a la edad de un año. En 2022, obtuvo la ciudadanía italiana y reside en Chivasso, cerca de Turín. Saltó a la fama en 2020 tras perder su empleo como operario de máquina CNC durante la pandemia y comenzar a crear contenido en TikTok.

Su estilo característico consiste en simplificar de manera cómica tutoriales complejos, utilizando gestos y expresiones faciales sin palabras. Actualmente, cuenta con más de 162 millones de seguidores en la plataforma.

Además de su éxito en redes sociales, Lame ha incursionado en la televisión. En 2023, participó como jurado en la edición italiana de Italia’s Got Talent. En junio de 2024, estrenó el programa Khaby Is Coming to America en Tubi, una serie en la que explora aspectos de la cultura estadounidense. Este proyecto fue producido en colaboración con Group Black y P&G.

En febrero de 2025, fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF, comprometiéndose a promover los derechos de los niños y jóvenes en África. También ha colaborado con el actor y cantante estadounidense Will Smith, en la película Bad Boys 4.