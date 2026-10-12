Penta Zero Miedo personaliza el maletín de Dinero en el Banco con pirotecnia y un estilo único (VIDEO)

Después de conseguir el maletín de Money In The Bank el fin de semana, Penta Zero Miedo se presentó en la función de Raw de este lunes como el nuevo vencedor de este evento. El mexicano decidió personalizar el maletín con el que podría cambiar su carrera dentro de la empresa.

El oriundo de Ecatepec, Estado de México, pintó el maletín de negro, le puso su irreconocible logo, pero lo que más llamó la atención fue el detalle de traducir el nombre a Dinero en el Banco, un detalle muy especial para toda la afición latina. Además cuando subió al cuadrilátero realizó el famoso “cero miedo”, levantó el maletín y le comenzó a salir pirotecnia.

Mr. Money in the Bank Penta is HERE with his custom briefcase!! 🔥@PENTAELZEROM pic.twitter.com/wBGJB8W0sb — WWE (@WWE) October 13, 2026

Penta Zero Miedo tendrá la opción de luchar por el campeonato que el decida

Descolgar de los aires el maletín de Money In The Bank es un gran momento para la carrera de Penta Zero Miedo dentro de la World Wrestling Entertainment, pues tiene el chance de cambiar el rumbo de su carrera y colgarse un cinturón.

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Con su victoria en Dinero en el Banco, el luchador mexicano tiene la oportunidad de elegir contra quien y por cual campeonato de la WWE quiere luchar el próximo año, así que veremos al mexicano pelear por un título de la empresa estadounidense proximamente.

Descolgar el maletín de Money In The Bank solo demuestra el trabajo que el mexiquense ha realizado dentro de la World Wrestling Entertainment, además de ganarse a la afición estadounidense en cada ciudad en la que se presenta los lunes de Raw y en eventos especiales.

DCO