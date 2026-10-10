Penta Zero Miedo sube a lo más alto de la escalera y gana en Money In The Bank

Penta Zero Miedo sigue aumentando su figura dentro de la World Wrestling Entertainment (WWE) y esta noche se convirtió en el nuevo Mr. Money In The Bank después de subir a lo más alto de la escalera para descolgar el maletín que estuvo suspendido arriba del cuadrilátero.

La gente de Nueva Orleans, Luisiana, vivió una lucha llena de emociones y movimientos poco esperados entre los seis contendientes. CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Je’Von Evans, Trick Williams y Penta Zero Miedo fueron los que buscaron el maletín más deseado de la WWE.

¿Qué gana Penta Zero Miedo tras descolgar el maletín de Money In The Bank?

Penta Zero Miedo sigue acumulando logros en su carrera dentro de la WWE y aunque hace unas semanas perdió ante Roman Reigns en la Ciudad de México, el mexicano pudo recomponerse para descolgar el maletín.

Tras ganar en Money In The Bank la afición mexicana se pregunta cual es la recompensa que tendrá el mexicano y Penta Zero Miedo tendrá como trofeo poder retar a cualquier campeón con un título vigente en busca de llevar un campeonato a su cintura.

El oriundo de Ecatepec, Estado de México, decidirá a quien retará y en dónde, ya que podría hacerlo en un evento en conjunto con Triple A o simplemente pelear en Wrestlemania en busca de ser campeón de la WWE.

Penta Zero Miedo, el segundo mexicano en conquistar Money In The Bank

Penta Zero Miedo sigue poniendo a México en alto dentro de la WWE y el mexiquense se convirtió en el segundo luchador del país en descolgar el maletín de Money In The Bank.

Aunque muchos pensarían que Rey Mysterio es el primer azteca en conseguir esta hazaña, no es así. Fue Alberto del Río, quien en 2011 logró la victoria en este magno evento de la WWE y con el contrato, posteriormente, se convirtió en campeón de la empresa.

DCO