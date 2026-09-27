George Kittle, jugador de los 49ers, homenajea a Penta Zero Miedo y la afición se vuelve loca (VIDEO)

Desde que Penta Zero Miedo llegó a la World Wrestling Entertainment (WWE), el luchador mexicano ha construido un fandom dentro y fuera del deporte. Además de hacer amigos como George Kittle, quien desde que conoció al gladiador mexicano adoptó el lema de ‘Cero Miedo’, el cual Penta impone en cada una de sus luchas.

En esta ocasión, George Kittle enamoró a la afición mexicana que le gusta la NFL con su celebración en el partido ante los Cardinals. El ala cerrada de los San Francisco 49ers realizó una recepción durante el encuentro para conseguir el 1.º y 10, y lo primero que hizo fue levantarse del césped y celebrar como Penta Zero Miedo.

CERO MIEDO 👌



GEORGE KITTLE WITH THE SALUTE TO HIS FRIEND PENTA #FTTB pic.twitter.com/1FBBBNXGSa — FADE (@FadeAwayMedia) September 27, 2026

George Kittle y Penta Zero Miedo tienen una gran amistad fuera del deporte

George Kittle ha demostrado que es fan de la lucha libre de la WWE y cuando Penta Zero Miedo llegó a la empresa estadounidense el ala cerrada de los 49ers asistió a varios eventos para poder conocer al mexicano.

Desde su primer contacto, Kittle ha invitado a Penta a partidos de la NFL y el mexicano ha subido al ring al jugador de futbol americano para realizar su celebración arriba del cuadrilátero. Desde el momento que se conocieron, George Kittle adoptó el ‘Cero Miedo’ como su nueva celebración en cada recepción que hace con su equipo.

El apoyo entre ellos a sido mutuo y Penta Zero Miedo ha mandado a hacer su máscara con los colores de los San Francisco 49ers para regalársela a George Kittle, un detalle que pocos deportistas pueden presumir.

PENTA Zero Miedo, George Kittle and friends pic.twitter.com/87QSzHeTFA — 95.7 The Game (@957thegame) December 29, 2025

San Francisco se mantiene invicto en la temporada de la NFL

San Francisco está teniendo un gran inicio de campaña en la National Football League y se mantienen invictos en la campaña después de tres semanas disputadas.

El conjunto de Santa Clara, California, ha vencido a los Rams, Dolphins y Cardinals, aunque el compromiso ante Arizona fue el más cerrado para los 49ers al ganar por únicamente seis puntos de diferencia.

DCO