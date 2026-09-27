Uriel Antuna sufre escalofriante caída que pudo terminar con su carrera (VIDEO)

Uriel Antuna preocupó al cuerpo técnico y a la afición de Pumas por un momento por el duro golpe que tuvo durante el encuentro ante el Atlético de San Luis. El delantero mexicano intentó rescatar un balón para mandar un centro, pero su rodilla izquierda terminó impactando con fuerza con el césped.

En el video que circula en redes sociales que el ariete de los universitarios se lanza con la pierna derecha estirada, razón por la que su rodilla izquierda impacta con la cancha y se le termina trabando por un momento. Afortunadamente la inercia de la jugada evitó que la caída terminará en una lesión, ya que al momento de que bajó su pie derecho también estuvo a punto de romperse la rodilla.

Antuna casi se rompe por una falta de técnica en su pase... pic.twitter.com/Es3nCy5myt — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 27, 2026

Pumas acumula tres encuentros sin conocer la victoria en la Liga MX

Los Pumas recibieron al Atletico de San Luis en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para la Jornada 10 del Apertura 2026, lamentablemente el cuadro de Esteban Solario acumula tres compromisos sin conocer la victoria en el certamen nacional.

Derrota ante Chivas, empate frente a Atlas y el descalabro enfrentado al San Luis son los últimos tres resultados de los auriazules en la Liga MX. Además en sus últimos diez compromisos en la temporada solo tienen una victoria que fue ante el León en la fecha siete del Apertura 2026.

A solo siete fechas de terminar el torneo local, los Pumas se encuentran en la decimosegunda posición en la tabla general con 12 unidades, así que tienen que empezar a sumar puntos si no quieren quedarse fuera de la Liguilla del futbol mexicano.

Pumas tendrá un difícil cierre de campaña en el Apertura 2026

Los Pumas inician la recta final del torneo y en las últimas siete fechas tendrán encuentros de alto calibre que podrían quitarle puntos importantes al equipo de Esteban Solari.

En la siguiente fecha los universitarios se verán las caras con el Cruz Azul para la reedición de la final pasada de la Liga MX, compromiso que se jugará en Ciudad Universitaria. En la penúltima fecha del torneo se medirán al América para una edición más del Clásico Capitalino.

El conjunto auriazul cierra la campaña enfrentando al Monterrey en casa, pero si no logran irse metiendo entre los primeros ocho puestos, ese encuentro podría ser únicamente de trámite si los auriazules ya no tienen nada que pelear en el torneo.

DCO