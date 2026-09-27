Jugadores irlandeses agachan la cabeza durante el himno de Israel y evitan el tradicional saludo (VIDEO)

Irlanda visitó a Israel para la segunda fecha de la UEFA Nations League, pero el conjunto irlandés realizó un gesto no esperado durante el protocolo de los himnos, ya que bajaron la cabeza y pusieron los brazos detrás cuando sonó el lábaro patrio del país en Oriente Medio.

Este gesto se dio por el conflicto bélico que se ha suscitado entre Israel y Palestina. Ademas los jugadores de Irlanda utilizaron una banda negra en el brazo en honor a las víctimas que perdieron al vida en el conflicto. El capitán Dara O’Shea decidió no darle la mano a Manor Solomon, su homologo israelí.

Hoy, los jugadores de Irlanda agacharon la cabeza durante el himno de los genocidas de Israel con un brazalete de luto en solidaridad con los palestinos asesinados. pic.twitter.com/NN2q4xPUUw — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 27, 2026

El portero de Irlanda se negó a jugar el partido contra Israel

Gavin Bazunu, portero suplente de Irlanda, abandonó la concentración de su selección previo al partido contra Israel en la segunda jornada de la UEFA Nations League, esto para manifestar su desacuerdo por la situación que vive la gente en Palestina.

En un comunicado que publicó en sus redes sociales, el arquero del Bolton Wanderers dejó en claro que es un hombre de profunda fe y que no está en contra de Israel ni de los judíos, pero sí con el hecho de que muera gente inocente.

“Soy un hombre de fuerte fe e intento ser una persona de carácter y principios, por lo tanto siento que estaría mal participar en los próximos partidos contra Israel. Mi decisión está basada puramente en mi creencia personal de que matar gente inocente está mal”, enfatizó Gavin Bazunu en su publicación.

Irlanda volverá a enfrentarse a Israel en la Nations League

La Nations League apenas inicia y en la fase de grupos las selecciones tienen que verse las caras con sus tres rivales en dos ocasiones, una como local y la otra como visitante.

Es por eso que Irlanda volverá a enfrentarse a Israel en el torneo regional, pero ahora el compromiso se llevará a cabo en territorio irlandés. El juego será correspondiente a la cuarta fecha del certamen internacional.

Irlanda recibirá a su similar de Israel el domingo 4 de octubre en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México. Los israelitas llevan dos derrotas consecutivas en la Nations League.

DCO