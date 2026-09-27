Mr. Olympia 2026: Lista completa de ganadores

La competencia de fisicoculturismo profesional Mister Olympia se llevó a cabo del 24 al 27 de septiembre del 2026 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y esta continúa siendo la competencia con más nivel en el mundo.

La Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) es la encargada de organizar la competencia creada por Joe Weider en 1965, y desde entonces varios culturistas de todo el mundo asisten anualmente para competir.

El Mr. Olympia busca que los campeones del mundo puedan continuar activos y ganar dinero, y esta cuenta con varias categorías celebradas durante el Olympia Weekend.

Ganadores Mr. Olympia 2026

Este 2026 los ganadores principales de Mr. Olympia fueron:

Nick Walker: Men’s Open

Keone Pearson : Men’s 212

Niall Darwen: Classic Physique:

Ryan Terry: Men’s Physique

Andrea Shaw: Ms. Olympia

Lola Montez: Figure

Michelle Fredua-Mensah: Fitness

Natalia Abraham Coelho: Women’s Physique

Eduarda Bezerra: Wellness

Jasmine Gonzalez: Bikini

Shealynn Burnett: Fit Model

Blake Colleton: Pro Wheelchair

Con su victoria, Nick Walker destronó a Derek Lunsford, quien lleva hasta el momento dos títulos luego de lograr recuperar el primer puesto después de haberlo perdido contra Samson Dauda en 2024.

Los premios para los cinco primeros lugares de Mr. Olympia 2026 fueron los siguientes:

Nick Walker: 600 mil dólares Samson Dauda: 200 mil dólares Derek Lunsford: 100 mil dólares Andrew Jacked: 40 mil dólares Tonio Burton: 30 mil dólares

Luego de haber quedado en la sexta posición en el Mr. Olympia del 2025, Walker demostró que se puede mejorar con dedicación, por lo que logró posicionarse al frente después de disputar la ronda final junto a Lunsford, Dauda y Andrew Jacked.

Actualmente Lee Haney y Ronnie Coleman son los participantes que tienen más victorias acumuladas, pues ambos tienen un récord establecido en ocho coronaciones dentro de la competencia.

Esta competición ha sido el escenario de personas que se dedican al culturismo físico desde hace mucho tiempo, e incluso ha tenido la participación de personas reconocidas como Arnold Schwarzenegger, quien cuenta con siete victorias.

Los ganadores de Mr. Olympia en los últimos 25 años han sido los siguientes:

2025: Derek Lunsford

2024: Samson Dauda

2023: Derek Lunsford

2022: Hadi Choopan

2020 y 2021: Mamdouh Elssbiay

2019: Brandon Curry

2018: Shawn Rhoden

2011 al 2017: Phil Heath

2009 y 2010: Jay Cutler

2008: Dexter Jackson

2006 y 2007: Jay Cutler

2000 al 2005: Ronnie Coleman

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