¡Dolorosa derrota! Penta Zero Miedo cae ante Roman Reigns en la Arena CDMX en Monday Night Raw (VIDEO)

Esta vez no se pudo. Penta Zero Miedo fue derrotado por Roman Reigns en la Arena CDMX en la pelea por el campeonato mundial de peso pesado de WWE, en el Monday Night Raw que esta ocasión se celebró en la capital mexicana.

El de Ecatepec sacó del cuadrilátero al Jefe Tribal en el arranque del combate estelar. Posteriormente, Roman Reigns comenzó a dominar las acciones de la contienda, pero Penta Zero Miedo tuvo un gran regreso y se quedó muy cerca de asegurar al triunfo.

A SHOW-STOPPING MATCH!!! 🔥@WWERomanReigns defeats Penta and retains the World Heavyweight Title! pic.twitter.com/AFQcVTuInq — WWE (@WWE) September 15, 2026

Sin embargo, el colmillo de Roman Reigns salió a flote y se impuso a Penta Zero Miedo, quien en todo momento contó con el apoyo del público que se dio cita a la Arena CDMX.

EVG