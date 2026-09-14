Lucha Libre

¡Dolorosa derrota! Penta Zero Miedo cae ante Roman Reigns en la Arena CDMX en Monday Night Raw (VIDEO)

Penta Zero Miedo no pudo contra la experiencia de Roman Reigns en la pelea por el campeonato mundial pesado de WWE, combate que formó parte del Monday Night Raw en la Arena CDMX

Roman Reigns derrotó a Penta Zero Miedo en la Arena CDMX.
Roman Reigns derrotó a Penta Zero Miedo en la Arena CDMX. Foto: Captura de video
Por:
Enrique Villanueva

Esta vez no se pudo. Penta Zero Miedo fue derrotado por Roman Reigns en la Arena CDMX en la pelea por el campeonato mundial de peso pesado de WWE, en el Monday Night Raw que esta ocasión se celebró en la capital mexicana.

El de Ecatepec sacó del cuadrilátero al Jefe Tribal en el arranque del combate estelar. Posteriormente, Roman Reigns comenzó a dominar las acciones de la contienda, pero Penta Zero Miedo tuvo un gran regreso y se quedó muy cerca de asegurar al triunfo.

Sin embargo, el colmillo de Roman Reigns salió a flote y se impuso a Penta Zero Miedo, quien en todo momento contó con el apoyo del público que se dio cita a la Arena CDMX.

EVG

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