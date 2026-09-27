Ravens gana en Río en juego de alarido

Río de Janeiro recibió por primera vez a la National Football League (NFL). El Estadio Maracaná se transformó en un emparrillado para recibir a los Cowboys y a los Ravens, encuentro que tuvo de todo de principio a fin, pero el conjunto de Baltimore se llevó la victoria en el último suspiro del compromiso por marcador de 34-31.

El segundo cotejo internacional de la temporada inició con el gol de campo de Brandon Aubrey tras un intento de 28 yardas. El equipo de la Estrella Solitaria aumentó su ventaja a 10 puntos con la anotación por tierra de Javonte Williams con un acarreo de 2 yardas.

El Dato: La National Football League tendrá nueve juegos internacionales está temporada y el último será en el Estadio Azteca de la CDMX entre 49ers y Vikings.

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El equipo de Baltimore se acercó en el marcador antes de que finalizará el primer cuarto. Derrick Henry acarreó el ovoide 4 yardas para la primera anotación de los Ravens en el encuentro. Tyler Loop consiguió el punto extra. Ricky Martín fue el encargado de poner el ambiente en el medio tiempo junto al DJ brasileño Pedro Sampaio.

El encuentro se comenzó a poner cuesta arriba para los Vaqueros en el segundo episodio con otra anotación más de Derrick Henry y un gol de campo de Tyler Loop, para poner el tablero 17-10 a su favor. Brandon Aubrey recortó distancias antes del medio tiempo.

Chris Moore se encargó de poner 24 unidades en el marcador para Baltimore con su recepción de 4 yardas, el primer touchdown aéreo de los visitantes administrativos en el compromiso. Dallas puso 24-21 el partido con la anotación de Jake Ferguson tras un pase de 19 yardas de Dak Prescott.

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Los Cowboys comenzaron a mejorar en el partido después de detener a Derrick Henry a tres yardas de marcar en el encuentro. Ese momento fue clave en el partido para que Dallas recuperara la confianza y le diera la vuelta al marcador con la anotación de KaVontae Turpin.

Matt Hibner marcó con 1 minuto y 30 segundos en el marcador para poner arriba a Baltimore momentáneamente. Los Vaqueros lograron recorrer todo el campo, pero un error de la línea ofensiva y Dak Prescott gastando el reloj, evito que la Estrella Solitaria anotara para llevarse la victoria.

La euforia se desató en Río de Janeiro cuando Lamar Jackson lanzó el ovoide para dejar en una mejor posición de campo a los Ravens y Tyler Loop con un segundo en el reloj fue el encargado de patear un gol de campo de 56 yardas para darle su segunda victoria de la temporada a Baltimore.

Marcus Mariota lanzó tres pases de anotación, y Kain Medrano devolvió una intercepción 50 yardas para touchdown y ayudar a Washington a propinarle a Seattle su primera derrota desde noviembre, por 33-31.

Ravens vence a Dallas en Río de Janeiro. ı Foto: AP

Los Seahawks (2-1) habían ganado 12 seguidos, incluida su racha de postemporada rumbo al título del Super Bowl de la campaña pasada, pero Mariota estuvo sólido en lugar del lesionado Jayden Daniels, y tres pérdidas de balón cruciales permitieron que Washington (1-2) ganara en su debut

Jaxon Smith-Njigba atrapó 10 pases para 128 yardas y dos touchdowns por los Seahawks, e incluso completó un pase corto en una jugada de engaño en el último cuarto, pero Sam Darnold fue interceptado dos veces en su regreso tras su lesión en el glúteo de la Semana 1.

Después de que Washington tomó ventaja de 27-24, Medrano interceptó un pase de Darnold por el centro y lo devolvió hasta el final para poner a los Commanders arriba por dos anotaciones con 3:57 por jugar. Sin embargo, una penalización durante la celebración retrasó el punto extra 15 yardas, y Drew Stevens lo falló.

DCO