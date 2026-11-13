Andrea Kimi Antonelli obsequia al presidente de Italia un objeto que todo fan de la F1 quisiera tener (VIDEO)

Andrea Kimi Antonelli sigue celebrando su primer campeonato en la Fórmula 1 y el piloto de Mercedes viajó a su país natal para tener una reunión con el presidente de Italia Sergio Mattarella, a quien le obsequió uno de sus cascos, que utilizó durante la temporada, con su firma y un mensaje.

El volante italiano escribió en el visor “Para el presidente Mattarella, con mucha admiración”. Después de que Sergio Mattarella contemplará el casco, tuvieron una charla en uno de los cuartos de la vivienda del presidente de Italia durante algunos minutos, antes de que Antonelli se fuera.

Il Presidente Mattarella ha incontrato il campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli 🇮🇹 pic.twitter.com/ilhbNB2IHX — Quirinale (@Quirinale) November 13, 2026

Andrea Kimi Antonelli buscará otra victoria en la temporada de F1

Andrea Kimi Antonelli ya no tiene nada de que preocuparse en la temporada, ya que tiene asegurado el título de la Fórmula 1 y también consiguió el cetro de constructores para Mercedes, pero el italiano puede sumar más victoria a su cuenta personal en el resto de la campaña.

La siguiente parada en el calendario de la Fórmula 1 será el sábado 21 de noviembre en Estados Unidos. Las Vegas albergará la próxima carrera del Gran Circo, la número 21 del año y que solo servirá para conocer al ganador de este Gran Premio.

A la fecha, Andrea Kimi Antonelli lleva nueve victorias en su carrera, todas en esta temporada. El italiano podría llegar al doble dígito de carreras ganadas este año, aún quedan tres fechas por disputarse y el nuevo campeón es favorito para llevarse la victoria en alguna de ellas.

DCO