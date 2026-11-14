Vinculan a proceso a implicado en asesinato de exdirigente del sindicato del ISSSTE

Ángel "N", vinculado a proceso por el homicidio de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del sindicato del ISSSTE.

Ángel “N”, identificado como uno de los presuntos implicados en el asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), fue vinculado a proceso el pasado 10 de noviembre por el posible delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recordó que el pasado 11 de marzo, el entonces director del Centro Social, Cultural y Deportivo del SNTISSSTE fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta sobre la calle John F. Kennedy, en la colonia Isidro Fabela de la alcaldía Tlalpan.

Victoria Ranfla conducía una camioneta SUV de la marca Jeep que, tras el ataque directo, avanzó sin control e invadió los carriles laterales de Periférico Sur hasta estrellarse en el muro de contención de los carriles centrales, donde impactó a otro vehículo.

Luis Miguel Victoria Ranfla murió baleado mientras circulaba cerca de Periférico Sur, el 11 de marzo de 2026. ı Foto: X, @XEMedica

En tanto, los presuntos responsables huyeron del sitio y abandonaron la motocicleta en calles de Tlalpan. Posteriormente, de acuerdo con la FGJCDMX, escaparon en vehículos distintos.

Sobre la participación de Ángel “N”, la FGJCDMX explicó que habría colaborado con los agresores antes y después del homicidio. En particular, presuntamente proporcionó ropa al conductor de la motocicleta identificado como Sergio “N”, quien permanece en prisión preventiva desde el pasado 20 de julio por el homicidio, aunque se desconocen más detalles sobre su detención.

Ángel “N” fue detenido el pasado 12 de marzo por su presunta participación en delitos contra la salud y permanece recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde, el pasado 4 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de Luis Miguel Victoria Ranfla.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Ángel “N” por su probable participación en el homicidio calificado de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del SNTISSSTE, ocurrido en la alcaldía Tlalpan.



A partir del análisis de videograbaciones, entrevistas a testigos e información… pic.twitter.com/5gUywTeLzf — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 14, 2026

Lo anterior, abundó la Fiscalía, luego de que a partir del “análisis de videograbaciones, entrevistas a testigos e información telefónica”, la PDI logró identificar a Ángel “N” como presunto cómplice del homicidio.

Tras vincular a proceso a Ángel “N”, un juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que mantiene “el combate al homicidio entre sus prioridades” y que continúa fortaleciendo sus investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia a las víctimas.

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cehr