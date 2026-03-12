Asesinan a Luis Miguel Victoria Ranfla, ex líder nacional de sindicato del ISSSTE en CDMX

Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue asesinado la noche del miércoles mientras conducía su vehículo en la Ciudad de México, en un ataque armado que provocó una fuerte movilización policial.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el crimen ocurrió cuando la víctima circulaba en un Audi negro sobre la calle John F. Kennedy, en la colonia Isidro Fabela, dentro de la alcaldía Tlalpan.

Según la información preliminar, un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta se acercó al automóvil y disparó directamente contra Luis Miguel Victoria Ranfla. Tras el ataque, Victoria Ranfla perdió el control del vehículo, el cual avanzó hasta invadir los carriles centrales de Periférico Sur, donde finalmente se impactó contra el muro de contención y causó daños a otro automóvil.

Elementos de la policía capitalina acudieron al lugar luego de recibir reportes de detonaciones de arma de fuego en la zona. Al llegar, confirmaron que una persona se encontraba sin vida dentro del vehículo, por lo que se procedió a acordonar el área para permitir el trabajo de los peritos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones correspondientes y analiza imágenes de las cámaras del C5 de la Ciudad de México con el objetivo de reconstruir la ruta de escape del agresor y lograr su identificación.

A través de redes sociales se ha levantado una exigencia de justicia para el exlíder sindical, pues era ampliamente conocido por diversas personas del sindicato del ISSSTE.

