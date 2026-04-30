Ola de calor CDMX: ¿Cuál es la hora en la que hará más calor hoy 30 de abril?

Este jueves se espera que la onda de calor se mantenga en el centro del país, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este 30 de abril se tiene previsto que la circulación anticiclónica comience a debilitarse, pero el ambiente caluroso y extremadamente caluroso junto a la onda de calor continuará creando estragos.

El SMN apuntó que este ambiente caluroso permanecerá en Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, y el Estado de México.

También en Guanajuato, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Onda de calor ı Foto: Especial

Calor en la CDMX

De acuerdo con el boletín meteorológico para la CDMX de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, este jueves la onda de calor continuará, por lo que el clima después del mediodía será muy caluroso.

Asimismo, apuntó que permanece activa la alerta amarilla por temperaturas altas, y después de las 12:00 horas se tendrá un alto índice de radiación UV, mientras que el cielo estará mayormente despejado y sin lluvia.

Se pronostica que la temperatura máxima estimada en la capital sea de 31 a 33 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima estimada será de 14 a 16 grados Celsius.

Se pronostica que la temperatura comience a ascender a partir de las 12:00 horas, y se tiene previsto que se alcance la temperatura máxma alrededor de las 15:00 horas en la CDMX.

A partir de las 18:00 horas la temperatura comenzará a descender, continuando así hasta las 09:00 horas del viernes, cuando se prevé que la temperatura comience a ascender de nueva cuenta.

Boletín meteorológico CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Ante el alto índice de radiación UV se recomienta utilizar gorra o sobrero, utilizar crema con filtro solar (bloqueador solar), utilizar gafas de sol y tener extrema precaución con bebés y menores de edad.

Cuando el índice de radiación UV es muy alto; además de las recomendaciones anteriores, también se debe evitar salir al exterior entre las 12 y 16 horas para evitar el contacto directo con el sol, y utilizar manga larga.

De manera general se recomienda no exponerse por tiempos prolongados al sol y tratar de permanecer en lugares frescos y ventilador, beber abundantes líquidos y vestir ropa ligera y de colores claros.

También se recomienda evitar comer en la vía pública, esto debido a que cuando los alimentos están expuestos a las altas temperaturas estos pueden descomponerse rápidamente y tener repercusiones negativas después de ingerirlos.

Recomendaciones contra rayos UV ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

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