Karina y Lowell se fortalecen en el Pacífico; advierten por oleaje peligroso en costas de México

Las tormentas tropicales Karina y Lowell se formaron este jueves en el océano Pacífico y mantienen bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas, debido a que ambos sistemas podrían intensificarse hasta convertirse en huracanes durante los próximos días.

Por el momento, ninguna de las dos representa una amenaza directa para territorio mexicano, y no se han emitido avisos o alertas costeras. Sin embargo, la evolución de Karina podría generar efectos en las costas del país durante el fin de semana, principalmente por el incremento del oleaje y la presencia de corrientes de resaca.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Karina se encontraba aproximadamente a mil 330 kilómetros al sur del extremo de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

El sistema es el que representa mayor interés para México debido a su ubicación y a que sus marejadas podrían alcanzar sectores del suroeste mexicano y la península de Baja California durante el fin de semana.

El NHC advirtió que estas condiciones podrían provocar oleaje peligroso y corrientes de resaca potencialmente mortales, por lo que la población que acuda a playas o realice actividades marítimas deberá mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

Aunque Karina se encuentra todavía lejos de la península, su ubicación al sur de Baja California coloca a las costas de la región entre las zonas que podrían experimentar efectos indirectos del sistema.

Se ha formado la #TormentaTropical #Karina en el océano #Pacífico. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste a 20 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/b3Wv2fikc5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

En particular, el principal riesgo previsto por ahora no es el impacto del centro de la tormenta sobre tierra, sino el mar de fondo y el incremento de las condiciones de oleaje.

Esto podría representar un riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones menores, especialmente si las corrientes marinas se intensifican.

La recomendación para quienes tengan actividades en el mar durante el fin de semana es consultar los reportes meteorológicos y las indicaciones de Protección Civil antes de ingresar al agua.

🌀 CÁPSULA INFORMATIVA | KARINA Y LOWELL



Se formaron las #TormentasTropicales #Karina y #Lowell, ambas alejadas de #México.



Por su trayectoria prevista, no se esperan afectaciones, por lo que la AMC no iniciará su monitoreo.#CiclónTropical #TormentaTropical pic.twitter.com/IKMWr34tJN — Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC). ™ (@CHIAPAS_AMC) August 27, 2026

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MSL