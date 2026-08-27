Sandra Cuevas queda inhabilitada un año por irregularidades en el Operativo Diamante

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) sancionó a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, con un año de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, al determinar que incurrió en abuso de funciones durante el llamado Operativo Diamante.

La resolución corresponde al juicio de responsabilidad administrativa, relacionado con las acciones implementadas durante la administración de Cuevas entre el 19 de junio y el 9 de agosto de 2023.

La estrategia tenía como objetivo recuperar espacios públicos mediante el retiro de enseres, pérgolas, jardineras, bancas y otro mobiliario colocado por establecimientos comerciales en la vía pública.

Sin embargo, el Tribunal determinó que las acciones no se realizaron conforme al procedimiento administrativo establecido y que tampoco se garantizó plenamente el derecho de audiencia y defensa de los afectados.

Inhabilitan por un año a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por presunto abuso de sus funciones durante el 'Operativo Diamante' para liberar áreas ocupadas por comercios. pic.twitter.com/M7uy8mQqK6 — Monica Garza (@monicagarzag) August 27, 2026

¿Por qué inhabilitaron a Sandra Cuevas?

De acuerdo con la resolución, la alcaldía Cuauhtémoc contaba con un procedimiento denominado “Retiro de Obstáculos en Vía Pública”, contemplado en su Manual Administrativo. No obstante, el Tribunal concluyó que este mecanismo no fue utilizado durante el Operativo Diamante.

La autoridad señaló que se retiraron bienes de comerciantes sin una notificación previa ni un procedimiento que justificara dichas acciones. Además, no se habría verificado previamente si los establecimientos contaban con permisos para mantener el mobiliario en la vía pública.

El Tribunal también consideró que el operativo, al tratarse de una estrategia oficial, debió publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, conforme a la legislación administrativa local.

Entre las pruebas analizadas se encuentran videos difundidos durante el desarrollo del operativo. En una de las grabaciones, Cuevas aparece dando instrucciones a personal de la alcaldía para retirar objetos de establecimientos comerciales.

En otro video, correspondiente al 16 de julio de 2023, la entonces alcaldesa aparece utilizando una motosierra para cortar una estructura de madera durante las acciones del Operativo Diamante.

¿Qué sanción recibió Sandra Cuevas?

Tras analizar el caso, el Tribunal concluyó que Cuevas “realizó e indujo” a personal de la alcaldía a retirar bienes de comerciantes sin seguir el procedimiento correspondiente, conducta que fue considerada una falta administrativa grave de abuso de funciones.

Por ello, se determinó una inhabilitación temporal de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. La sanción también contempla restricciones relacionadas con la participación en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas durante el periodo establecido.

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MSL