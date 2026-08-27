Mexicano admite en EU fabricar toneladas de fentanilo con precursores de China

Hernan Geovani Ojeda Elenes, un mexicano de 48 años originario de Culiacán, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para fabricar y distribuir fentanilo en ese país.

El acusado reconoció además un segundo cargo por suministrar sustancias químicas catalogadas para la importación ilegal de una droga controlada. Enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.

Entre 2019 y 2024, Ojeda Elenes produjo grandes cantidades del opioide sintético en México y posteriormente coordinó su introducción a territorio estadounidense, de acuerdo con documentos judiciales divulgados este jueves por el Departamento de Justicia.

Durante el periodo de la conspiración asumió responsabilidad por la fabricación y distribución de varias toneladas métricas.

Durante su declaración de culpabilidad, el sinaloense reconoció que adquirió grandes volúmenes de precursores como 4-piperidona y N-fenilpiperidin-4-amina a empresas chinas. Las sustancias llegaron después a su laboratorio en México, donde las utilizó para elaborar fentanilo que él y otros integrantes de la organización introdujeron a Estados Unidos para su venta.

Mexican Fentanyl Manufacturer Pleads Guilty to International Drug Trafficking Offenses



“For years, Ojeda Elenes manufactured and imported enormous quantities of fentanyl often using precursor chemicals obtained from China, which contributed to the opioid epidemic poisoning our… — Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 27, 2026

La investigación señala que Ojeda Elenes operó junto con su padre y coacusado, Hernan Domingo Ojeda Lopez, además de otros colaboradores. El grupo mantenía su base en Sinaloa y desarrolló sus actividades durante varios años. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo identifica como fabricante al servicio del Cártel de Sinaloa.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, sostuvo que el acusado recurrió de forma frecuente a insumos provenientes de territorio chino. “Durante años, Ojeda Elenes fabricó e importó enormes cantidades de fentanilo, a menudo con precursores químicos obtenidos de China, lo que contribuyó a la epidemia de opioides que envenena a nuestras comunidades”, declaró.

Su papel dentro de la cadena de producción también quedó señalado por Brian Clark, jefe asociado de Operaciones de la Región cinco del Pacífico Suroeste de la DEA. “Obtuvo precursores químicos de China, produjo fentanilo en un laboratorio mexicano y alimentó la adicción de costa a costa”, afirmó el funcionario.

Como parte del procedimiento judicial, la jueza federal Ana C. Reyes aceptó la declaración de culpabilidad. El tribunal todavía no fija una fecha para dictar sentencia y deberá considerar las pautas federales aplicables, además de otros factores previstos por la legislación estadounidense.

El caso permanece bajo investigación de la DEA y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también participó en el traslado de Ojeda Elenes desde México hacia Estados Unidos en enero de este año, bajo la Ley de Seguridad Nacional mexicana.

La dependencia estadounidense agradeció al Gobierno de México su colaboración para asegurar la comparecencia del acusado ante la justicia de ese país.

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MSL