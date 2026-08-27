SEP impulsa salud escolar permanente en primarias de México

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó la presentación de los resultados nacionales.

La salud de millones de niños y adolescentes en primarias públicas de México se consolida como una prioridad nacional. La Secretaría de Educación Pública (SEP) busca que la prevención y el cuidado de la salud dejen de ser acciones extraordinarias para convertirse en una práctica diaria y permanente dentro del Sistema Educativo Nacional.

Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cumple un año con la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz”. En este periodo, se ha logrado evaluar a más de 10.8 millones de estudiantes en más de 83 mil primarias públicas del país.

Los resultados de este censo de salud, realizado mediante más de 700 brigadas y la participación de más de 8 mil brigadistas, revelan desafíos importantes. La información individual sobre peso y talla, salud visual y salud bucal muestra que cinco de cada diez estudiantes presentan algún problema relacionado con el peso y la talla.

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Además, seis de cada diez alumnos tienen caries, y cuatro de cada diez sufren alguna deficiencia visual. Estos datos, recopilados directamente en las escuelas, ofrecen un panorama detallado de las necesidades específicas de cada estudiante.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que esta información es una herramienta de gran valor. Permite pasar de diagnósticos generales basados en encuestas a conocer las necesidades precisas de cada alumno, facilitando el diseño de políticas públicas y acciones de atención más efectivas.

Delgado Carrillo ofreció la conferencia magistral “La Estrategia Vive saludable, vive feliz: una apuesta a la cultura de la prevención” en el Congreso Nacional sobre esta política pública, que se realiza en Chiapas. Ahí, enfatizó la importancia de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que incorpora la vida saludable como uno de sus ejes articuladores.

“Lo que queremos es que esta tarea, que ahora fue extraordinaria, se convierta en algo ordinario en nuestras escuelas; que el cuidado y la prevención de la salud sean una parte sustantiva de nuestro sistema educativo”, afirmó el titular de la SEP.

Las harinas refinadas se obtienen al procesar cereales como el trigo, retirando parte de sus componentes naturales. Su consumo frecuente puede desplazar alimentos con mayor aporte de fibra y nutrientes dentro de una alimentación equilibrada.



Elegir con mayor frecuencia alimentos… pic.twitter.com/vpBm1FfZX4 — SEP México (@SEP_mx) August 28, 2026

La estrategia también ha permitido avanzar en la transformación de los hábitos alimentarios dentro de las escuelas, con la participación activa de docentes, directivos, responsables de cooperativas y familias. Las niñas y los niños se han convertido en agentes de cambio, llevando a sus hogares los conocimientos adquiridos sobre alimentación saludable, actividad física y prevención de enfermedades.

En este contexto, la dependencia trabaja para incorporar toda esta experiencia como un proyecto comunitario de la NEM. Esto permitirá que las familias conozcan e interpreten los resultados de las jornadas de salud y, junto con las comunidades educativas y las autoridades sanitarias, tomen acciones para mejorar el bienestar de las y los estudiantes.

El secretario reconoció la participación de maestras, maestros, directoras, directores, supervisores y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes han contribuido a generar conciencia entre las comunidades escolares y las familias.

La SEP continuará trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para definir los siguientes pasos y dar continuidad a estas jornadas de salud escolar, fortaleciendo así la cultura de la prevención en el país.

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JVR