“Acciones decisivas” plantea Rubio; Velasco, colaborar con respeto

EL CANCILLER Roberto Velasco y el secretario de Estado, Marco Rubio, ayer

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al canciller mexicano Roberto Velasco acciones “decisivas” para frenar la migración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense, desmantelar cárteles y organizaciones designadas como terroristas, además de cortarles el acceso a las armas. El planteamiento ocurrió este miércoles durante una reunión bilateral en Washington D. C.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, explicó que el encuentro permitió dar continuidad al diálogo entre ambos gobiernos sobre asuntos de interés común. La reunión formó parte de los contactos de alto nivel que mantienen México y Estados Unidos.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó los resultados alcanzados entre ambos países en materia de seguridad y subrayó que representan “los más importantes de toda la región”, principalmente en el combate al tráfico de drogas, armamento y delincuencia organizada transnacional.

El Dato: El pasado 8 de junio, Velasco y Rubio coincidieron en conservar la colaboración en asuntos prioritarios.

Velasco Álvarez planteó que la colaboración bilateral debe continuar bajo los principios de “respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”. El canciller también abordó los avances relacionados con la migración irregular.

Además, los funcionarios dieron continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante procesos migratorios.

Ninguno de los comunicados detalló nuevos acuerdos, plazos específicos o compromisos adicionales derivados de la reunión.

10 personas fueron entregadas a México el pasado 25 de agosto

SUMA OTROS FRENTES. Tras el encuentro con Rubio, el canciller mexicano también sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump para ampliar la agenda bilateral hacia migración, protección consular y cooperación tecnológica. En ese marco, Velasco Álvarez llevó ante el Departamento de Seguridad Interior estadounidense la preocupación de nuestro país por la muerte de connacionales bajo custodia de autoridades migratorias.

Durante una reunión con el subsecretario de Seguridad Interior, Troy Edgar, el titular de la SRE subrayó la importancia de atender los fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia de autoridades estadounidenses, así como prevenir que esta situación continúe. Ambos funcionarios revisaron además la cooperación bilateral frente a los flujos migratorios en la frontera compartida. El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que el canciller desarrolló en la capital estadounidense para abordar asuntos prioritarios de la relación bilateral.

Una semana antes de esta visita, el Gobierno federal había actualizado el balance de los casos que mantiene abiertos en Estados Unidos. México contabiliza 17 connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o durante acciones relacionadas con operativos de esa agencia desde mayo del año pasado.

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Más tarde, el canciller sostuvo encuentros con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Washington, con el objetivo de revisar la cooperación bilateral en inteligencia artificial (IA), semiconductores, cadenas de suministro y movilidad humana, además de plantear la atención de casos relacionados con la muerte de personas mexicanas.

Durante una reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, el canciller analizó oportunidades de colaboración bilateral en innovación y tecnologías emergentes. La conversación incluyó el desarrollo de inteligencia artificial, la industria de semiconductores y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

PAN exige a CSP acudir a Cumbre del G20

Por Claudia Arellano

Diputados federales y locales de Acción Nacional exhortaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a asistir a la Cumbre del G20 convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Miami, y advirtieron que México no está en condiciones de “evaluar” o rechazar encuentros de alto nivel con Estados Unidos.

La diputada federal Genoveva Huerta sostuvo que el Gobierno debe aprovechar cualquier espacio de diálogo con Washington, particularmente ante las tensiones en materia de comercio y diplomacia.

“México no está en condiciones de resistirse ni ‘ponernos fresas’ a un encuentro de esa magnitud”, afirmó, al señalar que la relación con Estados Unidos atraviesa una etapa complicada, marcada por desacuerdos en torno al T-MEC y, a su juicio, una política exterior “precaria”.

Por su parte, el diputado Daniel Chimal consideró que la Presidenta debe ofrecer certidumbre a los empresarios y garantizar condiciones para atraer inversión extranjera y fortalecer la estrategia diplomática de nuestro país.

“Es necesario darle un revés a la imagen de México en el mundo, que nos vean atractivos y no sólo como un país que cobija a la narcopolítica”, afirmó.

El diputado local Raúl Torres señaló que las conversaciones telefónicas entre Sheinbaum Pardo y Donald Trump no son suficientes para resolver los desafíos de la relación bilateral.

Pausan todas las citas de visas de inmigrantes

| Redacción |

Estados Unidos suspendió ayer de forma temporal las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo, debido a una capacitación de su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó el Departamento de Estado.

Un portavoz explicó que las citas serán ajustadas durante la formación y no precisó cuándo se reanudarán. Las embajadas y consulados comunicarán cualquier cambio a los solicitantes.

La suspensión ya afecta a solicitantes de distintos países. Algunos recibieron correos sobre la reprogramación de entrevistas y una nueva fecha posterior. Según The Washington Post, las citas fueron canceladas desde el lunes y hasta el final de agosto.

El Dato: El subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, criticó a personas que intentan usar visas de turista y negocios para ingresar al país y luego solicitar asilo.

El Departamento de Estado señaló que la capacitación comenzó a principios de este mes en toda su red diplomática. El objetivo es preparar a los funcionarios para determinar si una persona podría depender de beneficios públicos de Estados Unidos y representar una carga para las arcas públicas.

La pausa ocurre en medio de la ofensiva migratoria impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante su segundo mandato. Su gobierno ha promovido deportaciones, revocado visas y permisos de residencia y rechazado solicitudes por distintos motivos, entre ellos opiniones políticas y participación en protestas propalestinas relacionadas con la guerra en Gaza.

200 visas de turismo y negocios serán revocadas

El gobierno anunció el lunes que revocará visas B-1 y B-2, destinadas a negocios y turismo, a miles de personas que las utilizaron para entrar legalmente a Estados Unidos y después solicitar asilo. La Casa Blanca también busca elevar los requisitos para las visas H-1B y exigir a los empleadores pagos superiores a 100 mil dólares al año para su renovación. Además, estableció nuevas tarifas para ciertos permisos laborales.

La pausa se produce después de un revés judicial. Un juez federal anuló el viernes una política que suspendía la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. El magistrado consideró que esa medida excedía las facultades legales del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El gobierno defendió esa política con el argumento de evitar que personas recurrieran a subsidios públicos, criterio que forma parte de la capacitación actual.

En tanto, organizaciones de derechos humanos consideran la ofensiva discriminatoria y contraria a la libertad de expresión y al debido proceso. También advierten sobre inseguridad para minorías étnicas y posibles prácticas de perfilamiento racial.

Mientras que el Financial Times informó anteriormente sobre la suspensión de las citas para visas, indicando que los solicitantes de visas de inmigrante con entrevistas programadas en embajadas y consulados de Estados Unidos recibieron correos electrónicos informándoles que sus citas se estaban reprogramando y que recibirían un aviso posterior con una nueva fecha.

El magnate llegó a la campaña presidencial de 2024 con la promesa de frenar la inmigración ilegal, pero su gobierno también complicó la inmigración legal con cambios en los requisitos, cancelaciones de citas y mayores costos para algunos solicitantes.