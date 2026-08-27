Sheinbaum reivindica legado de Ángela Davis tras visita de la activista a la UNAM

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la trayectoria de Ángela Davis después de la presentación que la activista estadounidense ofreció en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde llamó a enfrentar el avance del fascismo y planteó que generar esperanza constituye una tarea central para quienes defienden derechos y libertades.

“Ángela Davis es una institución en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos civiles”, afirmó Sheinbaum al referirse a la visita. La mandataria resaltó una trayectoria marcada por la lucha contra el racismo, el clasismo y el machismo en Estados Unidos, además de su defensa de las libertades.

La Presidenta también retomó una definición de Davis que suele utilizar para sintetizar el feminismo. “Es considerar a una mujer persona”, citó Sheinbaum quien calificó como admirable la historia de lucha de Davis por los derechos civiles y la igualdad.

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Hoy, el Secretario @PabloYanesRizo acompañó a la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en la entrega de las Llaves de la Ciudad de México a Angela Davis, filósofa, feminista y activista cuya lucha por la emancipación y contra el racismo ha inspirado a generaciones en todo el mundo. pic.twitter.com/9R3GdlztNI — Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (@SEBIEN_cdmx) August 28, 2026

Durante el encuentro universitario, según se expuso en la conferencia presidencial, la asistencia rebasó el espacio previsto y obligó a habilitar áreas adicionales, incluida una explanada, para recibir a estudiantes interesados en escuchar a Davis.

La activista sostuvo que la desesperanza no representa una opción frente al escenario político internacional.

Entre los planteamientos atribuidos a Davis durante su participación en la UNAM estuvo la necesidad de contrarrestar el fascismo y mantener la capacidad de construir expectativas de cambio.

También señaló que uno de los primeros trabajos de un activista radical consiste en convencer a otras personas de que un mundo mejor es posible.

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MSL