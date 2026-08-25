Cae exdirector deportivo de Sinaloa por traficar fentanilo

El gobernador Rocha y el exdirector del deporte de Guasave (izq.), en imagen de archivo.

Un gran jurado federal de Utah, Estados Unidos, imputó a Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (IMUDEG) y quien ocupó una coordinación en el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), por posesión de fentanilo con intención de distribuirlo, después de que agentes localizaron cerca de 111 mil pastillas en una habitación de hotel del condado de Salt Lake.

De acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito de Utah, el mexicano de 54 años quedó bajo investigación en agosto por sus presuntos vínculos con una organización dedicada al tráfico de narcóticos. El Grupo de Trabajo Antidrogas Wasatch Metro del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) realizó una compra controlada y, a partir de esa operación, obtuvo una orden judicial para registrar el cuarto donde se encontraba.

El Dato: La pena por tráfico de 100 gramos de fentanilo en EU contempla una sentencia mínima de 10 años en prisión.

La intervención de seguridad en West Valley City también dejó el arresto de un traficante de origen mexicano identificado como Jesús Alexis Cecena Cota.

Agentes ejecutaron el cateo el 12 de agosto y hallaron a Verduzco solo dentro de la habitación.

La autoridad reportó 11 mil 160 gramos de una sustancia que dio positivo a fentanilo en una prueba de campo, volumen que, según los investigadores, equivale a 111 mil tabletas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que ingresó al país con visa de visitante.

De acuerdo con los documentos citados por el Departamento de Justicia, los investigadores lo relacionan con cómplices “conocidos y desconocidos, asociados con una organización de tráfico de drogas que se cree distribuía grandes cantidades de fentanilo y otros narcóticos en el Distrito de Utah”.

200 dólares alcanza el valor del gramo de fentanilo en EU

La acusación no identificó al grupo ni precisó desde cuándo habría operado Verduzco en Estados Unidos.

El exfuncionario mexicano desarrolló parte de su carrera en organismos deportivos de Sinaloa. Documentos del Ayuntamiento de Guasave lo identifican como director general del IMUDEG desde al menos enero de 2023 y todavía lo colocaban al frente del instituto durante 2024. En marzo de ese año firmó, con ese carácter, el presupuesto anual del organismo por 27.5 millones de pesos.

La relación institucional con el gobierno estatal también aparece en registros oficiales. El 13 de septiembre de 2024, el ISDE informó que Verduzco Bernal asistió como director del deporte de Guasave a una reunión encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya con atletas olímpicos y paralímpicos de París 2024. En el encuentro participaron Julio César Cascajares Ramírez, entonces titular del instituto estatal, y Daniel Castro Rojo, responsable de Alto Rendimiento.

Tras concluir su etapa municipal, se incorporó al ISDE en noviembre de 2024. Información pública de ese periodo lo ubicó como coordinador de alto rendimiento para una región integrada por Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura. Durante 2025 y los primeros meses de 2026 mantuvo presencia en actividades deportivas como representante del organismo estatal y apareció como coordinador de la zona centro-norte.

El exfuncionario tiene programado un juicio con jurado para el 26 de agosto en el Tribunal Federal Orrin G. Hatch, en Salt Lake City.