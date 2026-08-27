PAN prepara agenda legislativa desde BCS; va contra narcopolítica y crecimiento de la deuda

Desde La Paz, Baja California Sur, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados definió parte de la agenda legislativa que impulsará durante el próximo periodo ordinario de sesiones, con propuestas centradas en seguridad, economía, salud, servicios públicos y defensa de las libertades.

Durante su reunión plenaria, los legisladores panistas señalaron que buscarán llevar al Congreso propuestas dirigidas a atender problemas que afectan directamente a las familias mexicanas, además de asumir una postura crítica frente a lo que consideran deficiencias de la administración federal.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, destacó el trabajo de los diputados federales y señaló que la plenaria representa un espacio para construir una agenda legislativa que ofrezca respuestas a la ciudadanía.

Sostuvo que Acción Nacional debe mantener una posición firme en la defensa de las libertades y, al mismo tiempo, presentar propuestas concretas para mejorar las condiciones de vida de las familias.

El coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa Abimerhi, explicó que uno de los objetivos de la plenaria fue definir soluciones a los principales problemas que enfrenta la población, más allá de los temas coyunturales de la agenda pública.

“Soluciones para la seguridad, para la economía y para la salud de las personas”, resumió el legislador al referirse a las prioridades que serán llevadas al Congreso durante el próximo periodo.

¡Estamos en la Comisión Permanente de @AccionNacional!🔵



Desde La Paz, Baja California Sur, seguimos escuchándonos, compartiendo ideas y trabajando unidos para defender a las familias mexicanas.



En el PAN, nuestra prioridad siempre será el bien de México. 🇲🇽… pic.twitter.com/aG6Kjxix8K — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 27, 2026

En materia de seguridad, Lixa adelantó que la bancada panista impulsará medidas para combatir la narcopolítica, entre ellas sanciones severas para quienes, desde el ejercicio del poder, establezcan vínculos con grupos criminales o utilicen las estructuras del Estado para favorecer intereses delictivos.

El coordinador parlamentario afirmó que el PAN mantendrá una postura propositiva, aunque también continuará señalando y denunciando aquello que considere necesario frente a las acciones del Gobierno.

Dentro de la agenda económica y de servicios públicos, los diputados panistas plantearán que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga responsabilidad económica cuando las fallas en el suministro provoquen daños a los usuarios.

También buscarán impulsar la aplicación de la tarifa eléctrica 1F en municipios con altas temperaturas, una medida que, señalaron, beneficiaría particularmente a Baja California Sur.

Otro de los temas incluidos en la agenda panista es la defensa de las libertades, particularmente el derecho a la información y la libertad de expresión.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL