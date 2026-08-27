PAN perfila a Pelayo rumbo a 2027 en BCS

El Partido Acción Nacional (PAN) elevó el perfil de Francisco Pelayo rumbo a la gubernatura de Baja California Sur en 2027. Durante la reunión plenaria de legisladores del blanquiazul en La Paz, los líderes Jorge Romero y Ricardo Anaya colocaron al diputado federal como figura central en la entidad y anticiparon una definición para este jueves.

Romero Herrera adelantó que la Comisión Permanente Nacional sesionará el 27 de agosto y tomará una decisión que calificó como “importantísima para nuestro país y, por supuesto, para Baja California Sur”. Sin revelar el contenido, aseguró que existe “un gran líder, un gran sudcaliforniano” con un reto por delante y después dirigió su respaldo a Pelayo.

La definición prevista para este jueves corresponde al proceso para designar al Coordinador Estatal en Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, en el que participa el actual diputado federal. La designación del cargo forma parte de la estrategia del PAN rumbo a las elecciones de 2027.

38 por ciento es la preferencia interna por el diputado en el PAN

Ricardo Anaya, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, reforzó el mensaje al dedicar parte de su intervención a Pelayo Covarrubias, a quien describió como “un hombre honesto, valiente, echado para adelante”.

Ante esos respaldos, Francisco Pelayo evitó hablar de una candidatura, pero reivindicó su trayectoria y aseguró que tiene “mucha solvencia moral” para encabezar una nueva etapa y cerró su participación con una agenda centrada en recuperar la salud, la seguridad, la inversión y los servicios públicos en la entidad.