Con recursos humanos y técnicos, CFE está lista para la temporada de huracanes 2026.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, encabezó la Reunión Nacional de Huracanes 2026, en la que se congregó personal de las subdirecciones de Generación, Transmisión y Distribución, así como de las direcciones de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI), Finanzas y Administración.

La temporada de huracanes 2026 que inicia es desafiante, pero también una oportunidad para reafirmar algo que define a la CFE como institución: la capacidad de anticiparse, organizarse, responder y trabajar en equipo.

“En condiciones adversas, con múltiples eventos impactando distintas regiones del país, logramos restablecer el servicio eléctrico en tiempos cada vez más eficientes, gracias a un despliegue amplio de personal, equipo especializado y una mejor coordinación operativa. Pero también fue una época de aprendizaje. Y esos aprendizajes hoy se traducen en acciones concretas “destacó la directora de la CFE sobre lo realizado en 2025.

Emilia Calleja dio a conocer que se han intensificado los trabajos de reforzamiento de la infraestructura eléctrica: mantenimiento preventivo, modernización de equipos, revisión de puntos críticos y preparación de redes para resistir condiciones más severas. Aseguró que la energía eléctrica no es solo un servicio. Es un elemento esencial para la vida cotidiana, para la seguridad, para la atención de emergencias y para la actividad económica del país. Y cuando un fenómeno natural la interrumpe, la responsabilidad de la CFE es clara: restablecerla con rapidez, pero también con seguridad y calidad.

“Hoy, la CFE llega a esta temporada con una mayor capacidad de respuesta: con personal capacitado, equipos estratégicamente ubicados, planes operativos definidos y una logística más robusta para atender cualquier eventualidad. Pero hay algo que no cambia, y que sigue siendo nuestro mayor orgullo: nuestra gente. Mujeres y hombres valientes, dedicados, leales, comprometidos, trabajadores, imparables. A todas y todos ustedes, quienes estarán en campo, en centros de control, en labores operativas o de apoyo: gracias”, añadió al final de su intervención Calleja Alor.

El Director de Operación, Francisco Javier MaldonadoRamos, sostuvo que, esta temporada “representa un desafío, pero nos ayuda a fortalecer nuestras acciones, garantizar una respuesta oportuna, eficiente y segura. Cada área de la CFE forma parte de una cadena valor que permite restablecer el suministro eléctrico de manera rápida. Este encuentro tiene como propósito dar a conocer la coordinación, cultura de protección, los protocolos establecidos que se están desarrollando de una manera integral. La CFE se consolida como una institución confiable que reacciona, pero también se anticipa ante las emergencias”.

👊🏼 Cada temporada de huracanes pone a prueba lo que somos. 🌪⚡



En la CFE respondemos con coordinación, disciplina operativa y compromiso para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en cualquier terreno y en cualquier momento. 🇲🇽#RNH2026 pic.twitter.com/TDPJKHR3F1 — Emilia Calleja Alor (@EmiliaCallejaA) May 7, 2026

El Jefe de Departamento de Hidrometeorología de la Gerencia de Ingeniería Civil, Aldo Varela Hernández, dio a conocer que para la temporada 2026, en el Océano Pacífico se pronostican 15 tormentas de las cuales tres podrían alcanzar la categoría de huracán menor (categoría 1 y 2) y dos podrían intensificarse a categoría mayor (categorías 3, 4 y 5). En el Atlántico se pronostica la formación de 11 tormentas tropicales; tres podrían alcanzar la categoría de huracán menor y dos podrían intensificarse a huracán mayor. Asimismo, se prevé al menos un impacto sobre las costas del país.

El encargado temporal de Despacho de la Subdirección de Generación, Alejandro Ortiz Cervantes, comentó que, en su programa de trabajo se consideran 3 etapas: prevención, atención y restablecimiento; todas ellas permiten continuar con la operación. La confiabilidad del servicio eléctrico para el país, en esta temporada, depende no solo de la infraestructura sino de la coordinación para mantener seguras las 162 centrales y 591 unidades de la CFE.

Al explicar la labor de Transmisión en una contingencia por Huracanes, el Subdirector de Transmisión, Gilberto Valencia Félix, puntualizó que se tiene asegurado el funcionamiento de las 364,034 torres de transmisión. La Subdirección cuenta con Centros de reparación, de acopio y refugios especiales para personal y con accesorios en las 10 gerencias regionales de Transmisión.

Para esta temporada, Distribución cuenta con 17,620 trabajadoras y trabajadores, se dispone de 6,213 vehículos, 15 equipos aéreos, 875 equipos móviles de emergencia, 248 equipos de comunicaciones, 147 almacenes y 89 Centros de Control de Distribución, además de un Centro de Monitoreo Nacional, así lo dio a conocer el encargado temporal de Despacho de la Subdirección de Distribución, Gustavo García Huirache.

La Subdirección de Seguridad Física, a cargo de Gonzalo Aguilar Escobedo, proporciona seguridad a los activos propiedad de la CFE, desplegando fuerzas de reacción, esto con el objetivo de contribuir en el restablecimiento del suministro eléctrico en las áreas afectadas. Además, tiene enlace con autoridades Militares, Guardia Nacional y Sistema Nacional de Protección Civil.

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JVR