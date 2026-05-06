Inversión fija cae 3.6% anual; hila 18 meses en contracción

Los datos de la Inversión Fija Bruta fueron dados a conocer por el INEGI.

La inversión fija bruta en México ligó 18 meses consecutivos de contracciones a tasa anual, al reportar en febrero de 2026 una caída de 3.6 por ciento respecto al mismo mes del año previo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La racha de caídas comenzó en septiembre de 2024, cuando el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), registró una baja de 2.2 por ciento a tasa anual en su comparativo con el mismo mes de 2023; desde entonces, las contracciones se han mantenido durante el resto de ese año y todo 2025.

Así, en el arranque de 2026, la inversión mantuvo su tendencia a la baja, con retrocesos anuales de 2.4 por ciento en enero y 2.6 por ciento en febrero.

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Cabe destacar que, el indicador contempla dos tipos de bienes; construcción y maquinaria y equipo. En este sentido, al interior del indicador, el gasto de maquinaria y equipo acumuló 13 meses consecutivos de disminuciones a tasa anual, racha que comenzó en enero de 2025, cuando registró una caída de 3.6 por ciento.

En este contexto, durante el segundo mes del periodo, dicho componente presentó la mayor debilidad con una baja a tasa anual con 9.1 por ciento respeto al mismo mes del 2025, mientras que a tasa mensual el retroceso fue de 2.3 por ciento respecto a enero del mes anterior inmediato.

Además, dentro de maquinaria y equipo, se contemplan dos tipos de origen; nacional e importado. El primero, sufrió una caída de 1.6 por ciento respecto al mes inmediato anterior, mientras que en la diferencia anual indicó una disminución de 13.6 por ciento. Dentro de este rubro, se contempla el gasto en equipo de transporte, que presentó una reducción mensual de 3.4 por ciento y de 19.3 por ciento en su comparativa anual, mientras que, en otros bienes la baja anual fue de 7.5 por ciento.

Asimismo, por importación la tasa mensual y anual se redujo 2.8 y 5.7 por ciento, respectivamente, motivado por un decrecimiento en el gasto de equipo de transporte de 7.2 por ciento mensual y de 14.9 por ciento respecto al año anterior inmediato, y en el rubro de otros bienes los números negativos fueron 2.0 y 4.7 por ciento, en su comparativa de mes y año, respectivamente.

En contraste, el componente de construcción mostró un comportamiento más moderado, con un alza de 0.1 por ciento comparado con el mes anterior inmediato y de 1.5 por ciento respecto al año anterior.

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FGR