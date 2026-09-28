Una nueva tormenta tropical con potencial de convertirse en huracán mañana amenaza el Pacífico mexicano y ya obligó a activar vigilancia sobre parte de la costa del suroeste del país. Rachel mantiene vientos de 65 kilómetros por hora frente a Guerrero, mientras su campo de circulación se amplía y acerca condiciones de tormenta tropical al litoral.

A las nueve de la noche del domingo, el centro de esta tormenta se ubicó a 445 kilómetros al sur de Acapulco y a 830 al sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno avanzaba hacia el oeste a 11 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a sus velocidades sostenidas y una presión mínima de mil tres milibares.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) prevé un fortalecimiento constante durante los próximos días. Rachel podría alcanzar categoría de huracán el martes, mientras acelera su desplazamiento hacia el oeste-noroeste bajo la influencia de una zona de alta presión.

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El Tip: según el Meteorológico, Rachel se convertirá en huracán categoría 1 el 29 de septiembre y 2, el 1 de octubre.

Debido a la expansión de su campo de viento, el Gobierno mexicano estableció vigilancia desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula. La medida implica que esas condiciones pueden presentarse dentro de las próximas 48 horas y comenzarían a sentirse el martes.

Los vientos con intensidad de tormenta tropical se extienden hasta 220 kilómetros desde el centro, una distancia mayor a la calculada en el reporte previo. Aunque el núcleo permanecería mar adentro frente al sur del país, el NHS advirtió que parte de sus efectos pueden alcanzar el litoral del suroeste mexicano.

Y en el sur, Rachel podría convertirse en huracán ı Foto: Especial

Para los próximos dos días se espera que las marejadas generadas por Rachel impacten sectores de la costa sur, y porvoquen “condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”.

Según el análisis meteorológico, Rachel todavía enfrenta una cizalladura del viento de alrededor de 20 nudos, factor que limita por ahora una intensificación más rápida. Los especialistas anticipan que esa condición disminuirá a principios de la semana, lo que permitiría al ciclón ganar fuerza.