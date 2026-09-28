Se mantiene activo el Plan DN-III-E en Baja California Sur ante el huracán Polo

Las acciones operativas de resguardo y evacuación de comunidades anegadas son ejecutadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN) mantienen activo el Plan DN-III-E en el estado de Baja California Sur para atender las afectaciones derivadas del huracán Polo, según informaron las comandancias de la II Región Militar y la 3/a. Zona Militar en La Paz.

Las tropas concentran la atención operativa en el municipio de Comondú. Adicionalmente, un contingente de elementos permanece en Tijuana, Baja California, en calidad de refuerzo estratégico.

Las acciones de auxilio desplegadas por el personal adscrito a la 3/a. Zona Militar incluyen la evacuación de civiles en el campo pesquero San Buto, ubicado en la comunidad de San Carlos, quienes fueron trasladados a un albergue temporal en Ciudad Constitución, Baja California Sur.

Las fuerzas armadas ejecutan recorridos de vigilancia en ríos, arroyos y caminos vulnerables, efectúan perifoneo preventivo para informar sobre rutas de evacuación y refugios, e identifican áreas propensas a deslaves o inundaciones. Para estas maniobras se dispone de vehículos militares y unidades de maquinaria pesada.

A fin de ampliar la capacidad de respuesta, las autoridades militares mantienen en disponibilidad a la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre en el Valle de México, integrada por elementos.

Este agrupamiento de reserva logística y operativa cuenta con un componente aéreo de aeronaves de ala fija (dos Boeing 737/800, un Hércules C-130, un Casa C-295 y un Spartan C-27J) y helicópteros (dos MI-17, un Bell-412 y un MD-530F).

El despliegue terrestre de esta reserva estratégica integra un agrupamiento de ingenieros equipado con maquinaria pesada, células de sanidad, de intendencia, de transmisiones, binomios canófilos, una cocina móvil, una planta potabilizadora, una torre de iluminación y camiones de volteo.

Para atender las necesidades alimentarias de la población, la estructura dispone de despensas, canastas alimentarias y agua embotellada.

La estrategia de rescate e instalación de albergues temporales se fundamenta en la aplicación preventiva del Plan DN-III-E. ı Foto: Especial.

En caso de registrarse daños severos en la infraestructura de las viviendas, las dependencias militares cuentan con paquetes de enseres básicos, integrados cada uno por una estufa, un colchón, un refrigerador, un ventilador, una licuadora y un juego de batería de cocina.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen reuniones de coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y exhortan a la ciudadanía a atender los avisos oficiales.

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JVR