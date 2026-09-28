Morena enfrenta incertidumbre por votos del Partido Verde en reforma de doble nacionalidad

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de la República.

La reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, que se analizará y votará este martes en el Pleno del Senado de la República, enfrenta un escenario de incertidumbre dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, ante las diferencias expresadas por algunos de sus senadores.

Tras la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, fue cuestionado sobre la posibilidad de que su bancada alcance la mayoría calificada, luego de que integrantes de la oposición adelantaran su voto en contra.

En la pregunta se hizo referencia a la postura del coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, quien previamente había reconocido que existen diferencias entre algunos integrantes de su bancada respecto de la reforma.

También se recordó que el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde, anunció que votará en contra de la propuesta, lo que representa una ausencia dentro del bloque oficialista para alcanzar la mayoría calificada.

‘Creemos que tenemos los votos’, confía Ignacio Mier

Ante este escenario, Mier Velazco evitó anticipar el resultado de la votación, pero aseguró que Morena trabajará para conseguir los votos necesarios.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo. No quiero anticipar resultados, pero seguramente, como lo hicimos con el resto de las 26 reformas constitucionales, la lealtad, la identidad programática, el cumplimiento con el pueblo de México... nosotros creemos que tenemos los votos”, afirmó.

El coordinador morenista también apeló a la disciplina de los legisladores de su movimiento y sostuvo que la votación será una muestra de congruencia política .

“Vamos a hacer prevalecer lealtad, consistencia política, congruencia. No es una cosa menor”, señaló.

La postura de Melgar Bravo y las diferencias reconocidas al interior del PVEM colocan en el centro de la discusión la definición de los senadores del Verde, cuyos votos resultan relevantes para que Morena y sus aliados puedan alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

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cehr