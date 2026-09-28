Mario Delgado entrega 568 basificaciones a prefectos de la SEP en CDMX

La reestructuración y sustitución del modelo de promoción de la carrera docente responde a las consultas sobre la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó nombramientos definitivos a prefectas y prefectos de Educación Básica en la Ciudad de México, pertenecientes a las secciones 9 y 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La medida busca otorgar certeza laboral y estabilidad a los trabajadores de apoyo a la educación en secundarias.

El acto formal tuvo lugar en el “Patio del Trabajo” del edificio sede de la dependencia y del Museo Vivo del Muralismo. La ceremonia contó con la presencia del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, así como del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas; el secretario general de la Sección 9, Ulises Chávez Tenorio, y el secretario general de la Sección 10, Arturo Salazar Lara.

Mario Delgado Carrillo afirmó que el otorgamiento de basificaciones responde al compromiso del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el magisterio nacional. Señaló que en los gobiernos de la transformación se han ejecutado basificaciones, además de cambios de centro de trabajo para acercar a los docentes a sus comunidades.

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El titular de la SEP sostuvo que durante el periodo neoliberal el magisterio enfrentó una pérdida en el poder adquisitivo de sus salarios y acusó que existió una estigmatización contra los profesores. Frente a ello, destacó una recuperación salarial para el personal docente de Educación Básica y para el personal de apoyo a la educación.

🏫 La labor de docentes, prefectas, prefectos y personal de apoyo es fundamental para fortalecer las comunidades escolares, favorecer la convivencia y acompañar la formación integral de niñas, niños y jóvenes. Su trabajo contribuye a que las escuelas sean espacios de aprendizaje,… pic.twitter.com/np3ZmrqHpk — SEP México (@SEP_mx) September 28, 2026

En su intervención, Delgado Carrillo abordó los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Indicó que las pruebas mostraron que los alumnos mexicanos perciben niveles de acompañamiento docente por encima del promedio internacional, pero reveló una disminución en la capacidad lectora y de comprensión vinculada al uso intensivo de dispositivos móviles.

Para atender esta problemática, recordó que entrará en vigor la regulación que restringe el uso de celulares en primarias y secundarias durante toda la jornada escolar. Precisó que la disposición contempla excepciones para situaciones de emergencia bajo criterios de cada comunidad escolar y contó con la consulta de docentes.

Por su parte, Alfonso Cepeda Salas manifestó que los nombramientos brindan estabilidad a quienes dedicaron años de trabajo al sistema educativo. Asimismo, informó que las consultas nacionales organizadas por el sindicato para construir el sistema que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) registraron amplia participación.

El dirigente de la Sección 10, Arturo Salazar Lara, describió las labores cotidianas de las prefectas y prefectos, tales como la vigilancia en recesos, la atención de conflictos y el seguimiento a ausencias de alumnos. A su vez, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y el prefecto Javier Eleazar Barragán Vázquez coincidieron en que la certeza laboral brindada se corresponderá con responsabilidad en los planteles escolares.

En la ceremonia estuvieron presentes también el director general de Operación de Servicios Educativos en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Mario Alfonso Chávez Campos, y el director general de la USICAMM, Mario Llergo Latournerie.

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JVR