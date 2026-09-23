¿Cuándo llega el pago triple de la pensión IMSS e ISSSTE de este año?

El llamado pago triple para personas pensionadas del IMSS e ISSSTE podría concentrarse en noviembre de 2026. Sin embargo, no se trata de un bono nuevo ni de un depósito automático para todas las personas jubiladas.

La posibilidad de recibir un monto mayor surge por la coincidencia de tres ingresos: la mensualidad de la pensión, el aguinaldo y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Para acceder a esos tres recursos, las personas deben cumplir de manera individual con los requisitos de cada programa. Tener una pensión del IMSS o ISSSTE no significa, por sí solo, que el pago triple esté garantizado.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS de noviembre de 2026?

El calendario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que la pensión de noviembre estará disponible el lunes 2 de noviembre de 2026, ya que el primer día del mes será inhábil.

Asimismo, el IMSS también indica que en noviembre se cubre el aguinaldo para pensionadas y pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73.

Este pago equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Las personas pensionadas bajo el régimen vigente no reciben aguinaldo, de acuerdo con la información oficial del Instituto.

Requisitos, fechas y procedimiento ı Foto: Especial

¿Cuándo deposita el ISSSTE la pensión y el aguinaldo?

Para las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE, el depósito correspondiente a noviembre está programado para el jueves 29 de octubre de 2026.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó además que la primera parte del aguinaldo será entregada durante la primera quincena de noviembre.

Aunque ambos recursos se reflejarán en fechas cercanas, corresponden a conceptos distintos: uno es la mensualidad ordinaria y el otro es la prestación anual de aguinaldo.

Estos lugares tendrán un recorte en el aguinaldo ISSSTE ı Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes recibirán el llamado pago triple?

El llamado pago triple sólo podría aplicar a las personas que reúnan estas condiciones:

Recibir una pensión del IMSS o del ISSSTE.

Tener derecho al aguinaldo de su institución.

Estar incorporadas al padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La Pensión Bienestar sería el tercer ingreso que podría coincidir durante noviembre.

Por ello, las personas pensionadas deberán consultar su cuenta bancaria y los canales oficiales de IMSS, ISSSTE y Bienestar para confirmar los pagos que les correspondan.

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MSL