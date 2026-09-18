IMSS llama a participar en Simulacro Nacional del 19 de septiembre: ¿qué debes hacer?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a participar activamente en el Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, con el propósito de fortalecer la preparación ante emergencias y fomentar una cultura de prevención y autoprotección.

La doctora Elizabeth Hernández Borges, coordinadora Técnica de Protección Civil del IMSS, destacó que la participación ciudadana es fundamental, incluso cuando el ejercicio se realiza durante el fin de semana, debido a que las medidas de prevención deben practicarse en cualquier lugar: desde el hogar hasta escuelas, oficinas, centros comerciales, espacios recreativos o la vía pública.

La funcionaria señaló que el simulacro también representa una oportunidad para recordar a las personas que perdieron la vida durante los sismos de 1985 y 2017, así como para fortalecer la preparación de la población ante fenómenos naturales.

“Tenemos que recordar que en México la actividad sísmica es constante, es alta. Pero además convivimos con otros peligros como los hidrometeorológicos: las tormentas, los ciclones tropicales y para todos estos peligros es necesario generar una hipótesis y practicar un simulacro para saber cómo debemos actuar desde casa y en nuestro espacio laboral o en la escuela”, indicó.

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Hernández Borges recomendó a las familias aprovechar el ejercicio para identificar previamente las rutas de evacuación y zonas de menor riesgo, particularmente aquellas alejadas de cristales, postes, objetos pesados y otros elementos que puedan caer durante un movimiento.

También pidió revisar y actualizar los planes familiares de emergencia, establecer puntos de reunión y preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, llaves, lámpara, silbato y artículos básicos.

Durante el simulacro se activarán diversos mecanismos de alertamiento, entre ellos el Sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano en la Ciudad de México y su zona metropolitana, además del envío de mensajes de texto a teléfonos celulares con la leyenda “Esto es un simulacro”.

Ante el sonido de la alerta, el IMSS pidió a la población mantener la calma y seguir las instrucciones de brigadistas y autoridades, además de evitar correr, gritar o empujar.

En los edificios de varios niveles, la funcionaria recomendó conocer con anticipación las medidas de protección que correspondan de acuerdo con el piso en el que se encuentre cada persona.

El objetivo, explicó, no es solamente participar en un ejercicio anual, sino generar hábitos que permitan responder de manera organizada ante una emergencia real.

IMSS desplegará personal en unidades médicas

Como parte de las actividades por el Día Nacional de Protección Civil, personal de la División de Protección Civil del IMSS participará en los ejercicios que se realizarán en los inmuebles médicos que mantengan operaciones durante la jornada del 19 de septiembre.

También se levantarán las actas circunstanciadas correspondientes y se integrarán los resultados para realizar una evaluación posterior de los ejercicios.

El IMSS destacó que la participación de millones de personas permite fortalecer la resiliencia comunitaria y convertir la autoprotección en una responsabilidad compartida.

A nueve años del sismo de 2017 y a 41 años del terremoto de 1985, el llamado es a que la población no espere a que ocurra una emergencia para preguntarse qué hacer, sino que utilice el simulacro para conocer las rutas de salida, identificar zonas seguras y establecer previamente cómo actuar y comunicarse con sus familiares.

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MSL