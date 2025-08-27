Cada día, 93 detenidos en lo que va del sexenio: SSPC; caen 212 por extorsión

En lo que va del sexenio, cada día en promedio se han detenido a 93 criminales, vinculados con delitos de alto impacto.

Desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha conseguido concretar 30 mil 765 detenciones; 15 mil armas 496 armas aseguradas; mil 356 laboratorios desmantelados, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Precisó, durante la conferencia de Claudia Sheinbaum Pardo, que en las últimas dos semanas, van mil 77 detenidos y se han asegurado 381 armas

En cuanto a los operativos para combatir a organizaciones criminales, destacó la detención de José Luis ‘N’ en Colima, quien tiene orden de extradición a Estados Unidos por su participación en el trasiego de drogas.

En cuanto a la estrategia contra la extorsión, iniciada el 6 de julio, destacó que el número de denuncias recibidas ha crecido, al recibirse 32 mil 622 llamadas a la línea habilitada 089, de las cuales 69 por ciento fueron extorsiones no consumadas. No obstante, sólo mil 111 derivaron en carpetas de investigación desde el 6 de julio.

Precisó que a la fecha, 212 personas han sido detenidas por vincularse con este delito en 15 entidades de la República, entre las cuales destacan Michoacán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Tabasco.

Datos oficiales. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto a la estrategia contra el robo en carreteras, por medio de la estrategia Balam, desplegada en 22 tramos carreteros, se ha conseguido bajar 27 por ciento esta práctica criminal a nivel nacional.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, detalló que como parte del plan de atención a las causas, se han realizado 270 comités de paz para mejorar los espacios en los municipios; además, se han canjeado cinco mil 457 armas de fuego, de las que mil 529 son largas y tres mil 294 cortas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR