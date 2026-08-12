Detectan colombianos en filas del CDS

Elementos federales y de la Policía estatal, al custodiar ayer a los detenidos.

Fuerzas federales detuvieron en el municipio de Concordia a 10 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS): siete colombianos y tres mexicanos. El grupo tenía en su poder armamento, casi dos mil cartuchos y equipo táctico.

La captura ocurrió el pasado lunes mientras elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal realizaban recorridos terrestres como parte de las operaciones de vigilancia en el municipio ubicado en el sur de Sinaloa.

El reporte militar contabilizó en el arsenal 10 armas largas, 60 cargadores y mil 978 cartuchos de distintos calibres, 420 dosis de una sustancia con características de metanfetamina y un inmueble.

El informe difundido por las comandancias de la III Región Militar y la novena Zona Militar no precisó en qué punto de Concordia se encontraba el grupo ni las circunstancias de su localización.

Con siete ciudadanos de Colombia entre los detenidos, la información oficial tampoco detalló cuándo llegaron a México, cuánto tiempo llevaban en Sinaloa o qué función les atribuyen dentro de la organización. El reporte sólo los identificó, junto a los tres mexicanos, como presuntos integrantes de alguna facción del CDS.

Tras su captura, las 10 personas quedaron a disposición de la FGR en Mazatlán, donde también quedaron a resguardo las armas, municiones, equipo y demás indicios para integrar la investigación y realizar los peritajes que permitan determinar su situación jurídica.

El Ejército ubicó el caso dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aunque no informó si la presencia del grupo en Concordia formaba parte de una investigación previa o si existían antecedentes sobre sus actividades en la zona. El municipio ha concentrado en 2026, distintos despliegues contra la violencia.