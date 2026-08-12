México gestiona el retorno de equipo de futbol infantil

El Gobierno de México inició la asistencia consular para sus connacionales en situación de vulnerabilidad en Colombia, después del sismo que dejó cientos de personas fallecidas, mientras autoridades diplomáticas trabajan para facilitar el regreso del equipo de futbol infantil de Tijuana Leyendas Obeliz, varado en ese país.

Personal de la embajada de México en Colombia contactó con el cuerpo técnico del conjunto juvenil tijuanense, quienes informaron que las 35 personas que integran la delegación se encuentran bien, entre ellas 12 niñas y niños de 11 años que viajaron al país sudamericano para participar en la International Kids Cup de futsal.

El Dato: La SRE ha atendido a 213 mexicanos y ha recibido 120 llamadas de emergencia en su embajada en Bogotá.

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los connacionales cuentan con respaldo federal “para que estén de regreso lo antes posible”.

El canciller ahondó en que sostuvo una reunión con personal de Protección Consular y de la embajada de México en Colombia para revisar las condiciones en las que se encuentran los mexicanos y abrió la comunicación con el gobierno colombiano para ofrecer asistencia ante las consecuencias del terremoto.

Agregó que mantiene contacto con su homólogo colombiano, Omar Bula, desde los primeros reportes del desastre para poner a disposición de su país “cualquier tipo de ayuda humanitaria y equipos de rescate que pudiera requerir”.

La nueva revisión de la SRE concentra ahora parte de los esfuerzos en localizar, asistir y facilitar el retorno de ciudadanos mexicanos que enfrentan dificultades a causa de la emergencia.

Ayer, el Gobierno de México informó que el agrupamiento Cali se encuentra listo para asistir con ayuda humanitaria, en cuanto el presidente Abelardo de la Espriella solicite el apoyo.

Hasta ayer, se han registrado cerca de dos mil 500 heridos y el deceso de 240 personas. Al respecto, la Presidenta Sheinbaum Pardo giró, desde este lunes, la instrucción para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) prepare la brigada Cali para enviar rescatistas e insumos en cuanto su homólogo haga un llamado de ayuda al extranjero: “Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan, poder ir a ayudar”.

El general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que dicho agrupamiento está constituido por un general con un grupo de comando de 255 militares, entre los que se encuentran especialistas en búsqueda y rescate; binomios caninos, personal de sanidad, médicos, entre otros especialistas.

También especificó que tienen preparado el traslado de cuatro toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramienta, equipo de rescate, teléfonos satelitales, radios y grupos electrógenos.

El plan es trasladar al personal y los insumos a través de dos aviones Boeing, mientras que las ocho mil 798 despensas y medicamentos se movilizarían en un avión Hércules C-130 y un avión Spartan, que llegarán al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali.

“Por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, que es nuestra Comandanta Suprema, desde ayer nos giró la orden de que preparáramos el personal que pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia y, de inmediato, se activó el agrupamiento Cali. Sería un agrupamiento similar al que apoyó a Venezuela”, comentó Trevilla Trejo.

HABILITAN ACOPIO. La Cámara de Diputados comenzó a reunir alimentos, medicamentos, ropa y artículos de higiene destinados a las personas afectadas por el reciente terremoto de 7.4 registrado en Colombia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, llamó a la ciudadanía para aportar ayuda humanitaria al país sudamericano, luego de que el movimiento telúrico dejara cientos de personas fallecidas y afectaciones.