Caen 12 ligados al cobro de cuotas a empresarios

LAS PERSONAS presuntamente dedicadas a la extorsión en la entidad, detenidas ayer.

Autoridades federales detuvieron a Cristian Maximiliano “N”, alias El X1, identificado como integrante de una célula ligada a los Caballeros Templarios, que se dedicaba al cobro de extorsiones entre empresarios aguacateros, ganaderos y cárnicos en Michoacán. Su captura formó parte de un operativo contra redes de extorsión en Uruapan y Ziracuaretiro que dejó otras 11 personas bajo custodia.

La operación surgió de investigaciones que permitieron localizar predios vinculados con integrantes de grupos criminales encargados, según el Gabinete de Seguridad, de recaudar cuotas entre productores y compañías de la región.

El TIp: La nueva legislación federal en materia de extorsión establece penas generales de prisión de 15 a 25 años.

Con los datos reunidos, agentes federales obtuvieron las órdenes para intervenir los domicilios. En los despliegues participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).

Durante las revisiones, el personal aseguró tres armas largas e igual número de cortas, dos vehículos, una motocicleta, cargadores, cartuchos útiles y un inhibidor de señal. También localizó dosis de narcótico, básculas grameras, teléfonos celulares, dos equipos de cómputo, dinero en efectivo, cajas de cigarros apócrifos y equipo táctico.

El golpe ocurre después de una semana marcada por la presión sobre la zona aguacatera de Michoacán. Estados Unidos suspendió temporalmente las inspecciones necesarias para autorizar nuevos embarques del fruto desde esa entidad ante problemas de seguridad relacionados con su personal.

Tras las capturas, los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público (MP)correspondiente, que deberá resolver su situación jurídica. Los inmuebles intervenidos permanecen sellados y bajo resguardo policial.