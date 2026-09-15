Ryan García vs Gervonta Davis: Se filtran las cláusulas clave para cerrar la esperada revancha

El boxeador estadounidense Ryan Garcia viene de vencer el fin de semana al británico Conor Benn en un combate estelar por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo y ahora fijó su nuevo reto, una revancha contra Gervonta Davis y en redes sociales compartió los cláusulas que se necesitan para hacer el pleito.

“Puedo confirmar que Gervonta y Al Haymon (manager de Gervonta) han contactado a mi equipo. 147 libras o nada. Y quiero que él tenga una pelea de preparación y esté en su mejor forma cuando peleemos. Tiene algunos asuntos que resolver, pero definitivamente vamos a hacer que esto suceda ¡QUE COMIENCE EL COMBATE!“, escribió García en redes sociales.

I can confirm Gervonta and Al have contacted my team.



147 or nothing



And I want him to get a tune up fight and be at his best when we fight.



He has some stuff to handle but we forsure going to get it going on



LETS RUMBLE 🥊🥊🥊 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 15, 2026

De acuerdo con lo compartido por King Ryan, el equipo de Gervonta Davis se ha contacto con su entorno para empezar las negociaciones de la pelea. El promotor principal de Davis, Al Haymon, a través de Premier Boxing Champions (PBC), ya han empezado los sondeos con el campeón welter del CMB.

Gevonta Davis no pelea desde el primero de marzo de 2025, cuando empató contra Lamont Roach Jr., combate en donde Davis retuvo el título de peso ligero de la WBA. Sin embargo, desde entonces no ha regresado al boxeo profesional y se ha visto envuelto en temas personales delicados y en asuntos que involucran a la policía.

Ryan Garcia es consciente de la inactividad de Gervonta Davis, por lo que puso un par de condiciones clave y la primera es que el combate sea en 147 libras, división en donde King Ryan no corta mucho peso y la segunda es que Davis antes tenga una pelea antes para entrar en ritmo.

See you all tmmr night 🥊🇺🇸 pic.twitter.com/cM4XQvBQ4d — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 12, 2026

Ryan realiza primera defensa de su título

Ryan García demoró 10 años en ganar su primer campeonato mundial. En cambio, requirió de apenas 4:25 minutos el sábado para acabar con Conor Benn en la primera defensa de su título welter del Consejo Mundial de Boxeo.

“Más o menos imaginé que iba a venir hacia mí como un loco”, dijo García (26-2, 21 nocauts), al explicar lo que esperaba de su retador. “En el segundo asalto, dije que ya estaba cansado de que viniera hacia delante y pensé: ‘voy a mantenerme firme un poco’... y entonces lo atrapé con un golpe brutal”.

La derecha precisa de Garcia a la mandíbula envió a Benn a la lona temprano en el segundo asalto. Momentos después, con el inglés contra las cuerdas, Garcia descargó una ráfaga de golpes que llevó al réferi Thomas Taylor a intervenir y terminar el combate en la marca de 1:25 minutos, desatando la euforia de buena parte de los 18.855 espectadores que llenaron el recinto.

“Es exactamente lo que pensé que era; entró e intentó pelear conmigo. Creo que necesita ser un poco más paciente. No creo que tenga suficiente experiencia. Creo que volverá. Le tengo un nuevo nivel de respeto”, añadió el monarca.

El combate fue más que otra pelea estelar. Marcó un cruce de caminos que definía la carrera de ambos boxeadores. Para Garcia, consolidó su lugar en la división de las 147 libras como un campeón sólido y legítimo, en lugar de una atracción talentosa cuya carrera a menudo había estado definida por los escándalos, la irregularidad y el potencial no concretado.

La victoria convincente colocó a Garcia en posición de disputar una lucrativa pelea wélter contra otros nombres destacados de la división, incluido el hondureño Teófimo Lopez, quien estaba a pie de ring, u otro gran duelo con Devin Haney, quien también asistió.

Para Benn, de 29 años (25-2), lo más probable es que regrese a la división de peso mediano tras fallar en su primera oportunidad por un título mundial y en su intento de escapar de la considerable sombra de su padre, el excampeón en dos divisiones Nigel Benn. Tras la pelea, Benn fue trasladado a un hospital para observación.

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