La hormiga González presume el 2do mejor inicio goleador de un mexicano en Europa

Armando González tuvo poca participación en la Copa del Mundo con México, pero aun así logró fichar con el Olympiacos, de Grecia. El delantero mexicano arrastraba una sequía goleadora desde el Clausura 2026 con las Chivas, ya que antes de irse a Europa acumuló cuatro meses sin poder encontrar la portería rival.

Mudarse al Viejo Continente para ser nuevo jugador del conjunto griego fue una razón para que el delantero recuperara su mejor versión goleadora, ya que en seis compromisos con el Olympiacos acumula cuatro tantos y una asistencia, un registro de anotaciones que solamente supera Santiago Gimenez desde su arribo al Feyenoord, de Países Bajos. El tercer lugar es para Armando León, un atacante que milita en Chipre.

Tanto el canterano de las Chivas, como el futbolista que salió de las inferiores del Cruz Azul y el exjugador del Club León son los mexicanos con el mejor inicio en el viejo continente antes de disputar 10 compromisos.

El Dato: Armando González debutó en la Liga MX con las Chivas en enero del 2024 cuando entró de cambio por José Juan Macías en un partido ante Santos.

Javier Chicharito Hernández con el Manchester United sumó dos goles en sus primeros seis cotejos. Raúl Jiménez fue hasta su octavo compromiso que logró estrenarse en Europa con el Atlético de Madrid; Hugo Sánchez marcó en tres ocasiones en ocho partidos; Carlos Vela fue hasta su sexto encuentro y Nery Castillo mandó el balón al fondo de las redes dos veces en ocho juegos.

Aunque otro nombre que se coloca dentro del top 5 del listado, debajo de La Hormiga González es el de Luis García Postigo. El exjugador del Atlético de Madrid marcó cuatro tantos en sus primeros seis compromisos y cinco en diez juegos. El exdelantero de las Chivas aún tiene cuatro cotejos para superar esos números y hacer historia.

Santiago Giménez llegó al Feyenoord en julio del 2022 y sus primeros seis juegos fueron ante el Heerenveen, Waalwijk, Emmen, Lazio, Sparta y Sturm, en los que marcó cinco tantos, siendo el primer puesto de este listado.

29 goles marcó La Hormiga con las Chivas en México

Por su parte, Armando González jugó ante Asteras, AEL Novibet, Volos en dos ocasiones, OFI y Jagiellona, consiguiendo cuatro tantos, aunque La Hormiga logró su primer tanto en Europa en menos partidos que Santiago Giménez. Mientras que Luis García le marcó sus cuatro anotaciones al Tenerife y al Espanyol en sus primeros dos juegos en Europa.

Otro de los delanteros que triunfa en Europa es Armando León, el ariete de 26 años. Tiene un destacable registro de goles en su llegada a Europa. Fichó por el Ranger’s de Andorra en abril del 2024 y en sus primeros 10 compromisos consiguió siete tantos.

En lo que concuerdan estos dos futbolistas, Armando y Santiago, es que lograron mandar el balón al fondo de la portería rival en su primer compromiso en la Europa League. La Hormiga González lo hizo ante el Jagiellonia y el Bebote fue ante la Lazio de la Serie A.

González lleva cuatro compromisos siendo titular con el Olympiacos y, por la dura lesión de Ayoub El Kaabi, podría quedarse con el puesto si continúa marcando goles para ayudar a lograr victorias a su equipo. Aunque ya se estrenó en la Copa de Grecia y en la Europa League, al delantero mexicano aún le hace falta anotar en la liga local y tendrá una oportunidad el próximo 20 de septiembre cuando se enfrente al Levadiakos.

En otro partido del día, el Benfica venció 2-0 al AC Milan como visitante en el partido más destacado de la primera jornada de la Liga Europa. Dodi Lukébakio y Jakub Kaminski marcaron un gol en cada tiempo para el club portugués.

El Sparta Praga ganó 4-1 en Ararat-Armenia para lograr la victoria más amplia. Sunderland venció 1-0 al AZ Alkmaar, que visitaba el Stadium of Light.