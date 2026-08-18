Emilio Azcárraga define el futuro de Santiago Baños en el América y lanza un recado a la afición (VIDEO)

El dueño del América, Emilio Azcárraga Jean, defendió el trabajo de Santiago Baños como presidente deportivo de las Águilas, cargo en el que tiene casi una década, y fue claro al asegurar que el exfutbolista ha sido el mejor director deportivo en la historia de la Liga MX.

El propietario de la entidad capitalina inclusive se manifestó en contra de las críticas que un sector de la afición del club ha hecho en redes sociales contra el desempeño del exdefensa como directivo, y afirmó que por delante hay nuevos retos que se pueden conseguir con su trabajo.

Emilio Azcárraga: “Santiago Baños es el presidente deportivo más exitoso del fútbol mexicano, punto final, contra las críticas y el hashtag #FueraBaños” 🔥🦅👀 #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/pH7T9V9UCD — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) August 19, 2026

“Es el director deportivo del futbol mexicano más exitoso y punto final contra las críticas y el hashtag de Fuera Baños. Lo ha hecho muy bien, la verdad es que ahora tenemos una nueva oportunidad con los nuevos socios de potencializar al América, al estadio y pensar en otras cosas”, declaró Emilio Azcárraga en entrevista con TUDN.

Emilio Azcárraga asegura que siempre respeta las decisiones de Baños

Consciente de que todos los aficionados tienen su opinión respecto a qué jugadores deben alinear o llegar a la institución, Emilio Azcárraga afirmó que aunque es el dueño del equipo él siempre ha respetado las decisiones de Santiago Baños como principal responsable de realizar los fichajes para la plantilla.

“El responsable es Santiago Baños como director deportivo y del cuerpo técnico del club. Yo jamás me metería a pedir que metan a uno o a otro, cada quien debe hacerse responsable de su trabajo para bien o para mal”, ahondó Azcárraga Jean.

Los títulos del América con Santiago Baños como presidente deportivo

Santiago Baños asumió la presidencia deportiva del América en mayo de 2017, cuando llegó a ocupar el lugar que dejó vacante el exgoleador Ricardo Peláez.

En estos nueve años, las Águilas han sido el principal protagonista de la Liga MX, pues en ese lapso han conseguido cuatro títulos de liga, resaltando los tres obtenidos de manera consecutiva del Apertura 2023 al Apertura 2024.

En total, el América ha cosechado ocho trofeos desde que Santiago Baños es presidente deportivo del equipo. A las cuatro ligas se suman dos Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

El gran pendiente del conjunto azulcrema en estos nueve años ha sido a nivel internacional, pues su más reciente coronación en la Concacaf Champions Cup fue en la Temporada 2015-2016.

EVG