Zague responde a Santiago Baños y al América; manda un intimidante mensaje a los jugadores

La leyenda del América, Luis Roberto Alves Zague, habló sobre le mal momento que vive su amado club en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y dijo que ve falta de compromiso entre los jugadores del plantel. Las palabras del exjugador no cayeron bien en Coapa.

El presidente deportivo del América, Santiago Baños, respondió al máximo anotador histórico del club y comentó en las Águila “todos están en el mismo barco, obviamente hay ciertos jugadores que podrán estar más contentos que otros por la cantidad de minutos que tienen pero a final del día siguen trabajando y están comprometidos con el club y con los objetivos”.

Luego de esta respuesta, Zague respondió durante la transmisión de Azteca 7 en el partido entre Mazatlán y León, de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde dijo que espera que sea cierto que los jugadores están comprometidos y que el América tenga mejores resultados para que le callen la boca.

“Nada más que lo demuestren en el terreno de juego y que me callen, no tengo ningún problema. A mi no me van engañar, en el terreno de juego se habla, que me callen el hocico” dijo Zague en el duelo en donde Mazatlán ganó 4-2 al León en la cancha del Estadio El Encanto.

¿Qué dijo Zague que no comparte Santiago Baños?

El intercambio entre Zague y Santiago Baños empezó por unas declaraciones en donde la leyenda azulcrema cuestionó la actitud de los jugadores al mando de André Jardine. El ahora comentarista comentó que las formas de perder no son las adecuadas.

“Hay formas y maneras de perder y no solamente de perder porque el perder es parte del futbol. Está la forma y la actitud de algunos futbolistas. A mí particularmente no me van a engañar porque uno se da cuenta, uno que vivió de esto”, dijo para Esto.

El exjugador de la Selección Mexicana atribuyó su lectura al comportamiento de los futbolistas por su experiencia como profesional. Indicó que hay elementos de las Águilas que no tienen el nivel para vestir esa playera.

“Me doy cuenta que hay futbolistas que no están comprometidos, que no quieren ese compromiso. Hay algunos que tal vez ya no les alcanza para más. Pero sobre todo eso, el compromiso, la actitud en como han encarado esa racha negativa que el América está enfrentando. De esa forma no se vale creo yo“, señaló.

