América vive un mal momento en la Liga MX y se FILTRA VIDEO de Luis Ángel Malagón de fiesta

El América viene de perder por goleada de 4-1 ante los Tigres y en redes sociales se filtró un video de una fiesta que tuvo el portero del equipo Luis Ángel Malagón por su cumpleaños 29 y hasta un conjunto norteño contrató.

En redes circula un video en donde el portero de las Águilas canta al lado de una banda norteña y festeja rodeado de familia y amigos.

SERÉ UN MAL PENSADO PORQUE MALAGÓN TIENE DE INVITADO A ALVARO MORALES QUE LE ESTÁ TIRANDO MI3RD4 A JARDINE??????? pic.twitter.com/X1ZqTHez3E — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) March 4, 2026

“Así festejó Malagón su cumpleaños”, dice el video compartido originalmente en una cuenta de tiktok, pero que ya se ha esparcido por diversas redes.

Entre las personas que se aprecian en la fiesta de Malagón está el comentarista y presentador de programas deportivos, Álvaro Morales, quien es un declarado aficionados del América.

El metraje no ha caído bien entre los aficionados, pues aunque no se sabe la fecha exacta en la que fue la fiesta, el material se ha viralizado después de la dolorosa derrota de las Águilas en casa ante los Tigres de la UANL.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

El América quiere dejar atrás el doloroso 4-1 sufrido a manos de Tigres este miércoles 4 de marzo, cuando sea local contra FC Juárez en la continuación de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas del brasileño André Jardine quieren recomponer el rumbo y para ello deben imponerse a unos Bravos que llegan con la confianza renovada luego de que vencieron 3-1 al Atlas en su cotejo de la Fecha 8, lo que les permitió conseguir su segundo triunfo del campeonato.

El América llega al duelo ante FC Juárez ubicado en el octavo puesto de la clasificación del Clausura 2026 con una cosecha de 11 puntos, cuatro más de los que acumulan los Bravos, que marchan en el sitio 15 de la tabla, por lo que las tres unidades son vitales para capitalinos y fronterizos.

El América ha sido local siete veces contra FC Juárez con saldo positivo de cuatro juegos ganados, uno empatado y dos perdidos. Una de esas derrotas fue en el arranque de la era Jardine, cuando los de Coapa sucumbieron 2-1 ante los Bravos en el Estadio Azteca en la Jornada 1 del Apertura 2023.

La otra ocasión en la que los de la frontera dieron la campanada fue en la Jornada 4 del Clausura 2020 al imponerse 3-1 a los azulcremas en el Coloso de Santa Úrsula.

Las victorias del América en calidad de local contra FC Juárez ocurrieron en los Torneos Guard1anes 2021, Clausura 2022, Apertura 2022 y Clausura 2025, éste último por pizarra de 4-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

aar