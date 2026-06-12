Corea del Sur remonta y es segundo lugar del Grupo A

Corea del Sur arrancó el Mundial 2026 con una victoria sobre Chequia por marcador de 2-1, con remontada incluida en la cancha del Estadio Guadalajara. Los tres tantos del compromiso se dieron en la segunda parte, la cual fue muy diferente a la primera mitad, que terminó con la paridad en el marcador tras 45 minutos.

Los coreanos se colocaron de esta manera en el segundo peldaño del Grupo A. Corría el 59′ de tiempo corrido en el segundo partido de la Copa del Mundo del 2026 y Vladimir Coufal mandó un servicio desde la banda derecha al corazón del área con un saque de banda. Dentro de los 16.50 apareció Ladislav Krejci, quien convirtió con un cabezazo letal.

Los Tigres de Asia estaban contra las cuerdas a 30 minutos de terminar el partido y Chequia marcó el primer tanto del cotejo con el primer tiro que hicieron a puerta en el compromiso.

Sin embargo, los coreanos lograron darle la vuelta a la situación para llevarse los tres puntos en su debut en el Mundial de la FIFA.

Al minuto 67 de juego, el mediocampista del Paris Saint-Germain, Kang-in Lee le cedió la esférica a Hwang In-beom, quien enganchó dentro del área de República Checa y definió sutilmente por encima del arquero Matej Kovar para igualar los cartones en el Estadio AKRON.

Corea del Sur fue el equipo que más propuso en el encuentro y la insistencia en contra de la cabaña de Chequia le dio el resultado a favor a diez minutos de llegar al final del partido.

Hyeon-gyu Oh fue el autor del segundo tanto del compromiso para los Tigres de Asia.

El ariete del Besiktas le ganó la espalda al defensa de Chequia y de primera intención contactó la esférica para mandarla a guardar al fondo de la red. Corea del Sur terminó el en cuentro con 15 tiros totales, aunque solamente entraron dos.

Chequia volvió a ponerse arriba en el marcador después del primer gol de Corea del Sur; nuevamente a balón parado le hicieron daño a los Tigres de Asia; sin embargo, el tanto fue anulado por un fuera de lugar previo a la anotación.

El conjunto europeo no partía como favorito en este encuentro, ya que lograron su clasificación al Mundial 2026 en el repechaje de la UEFA, siendo uno de los últimos invitados al magno evento, y en la cancha se mostró la superioridad de Corea del Sur sobre los checos.

Con este resultado, el equipo asiático suma su tercera victoria al hilo, ya que antes de terminar su preparación para la Copa del Mundo del 2026 se impuso a Trinidad y Tobago y a El Salvador por marcadores de 5-0 y 1-0, de manera respectiva.

El siguiente encuentro para los coreanos será nuevamente en la cancha del Estadio AKRON ante la Selección Mexicana el próximo 18 de junio, choque que podría definir, a falta de un partido, al equipo que estaría cerca de quedarse con el primer lugar del Grupo A, ya que el que se lleve los tres puntos sería el único del sector con seis unidades en dos juegos, por lo que estaría clasificado a la segunda fase de la competencia.

HISTÓRICO DE JAPÓN SE VA

LA FEDERACIÓN Japonesa de Futbol informó que el capitán Wataru Endo se ha retirado de la convocatoria de la selección para el Mundial debido a una lesión en un pie.

Más tarde, el mediocampista del Liverpool anunció su sorpresivo retiro de la selección nacional nipona.

Endo, de 33 años, publicó su decisión mediante su cuenta de X tres días antes del debut de su equipo en el Grupo F contra Holanda. La selección de Japón ha estado entrenándose en Nashville, Tennessee.

“Desde que me lesioné y hasta este momento, he hecho todo lo que he podido y no me arrepiento de nada”, dijo Endo, quien se sometió a una cirugía en el pie izquierdo en febrero.

Fue sustituido al descanso en su regreso, en la victoria 1-0 de Japón en un partido amistoso ante Islandia, el pasado 31 de mayo en Tokio.

“Con esta campaña, me retiraré de la selección nacional. Así que, de aquí en adelante, estaré alentando al seleccionado de Japón como uno de sus aficionados”.

El director de la selección, Masakuni Yamamoto, señaló que el defensor del Ajax, Ko Itakura, es el nuevo capitán, mientras que el delantero del Borussia Mönchengladbach, Shuto Machino, es el reemplazo de Wataru Endo en el cuadro asiático.