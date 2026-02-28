Se arma la bronca entre América y Tigres; el preparador físico de las Águilas se va expulsado (VIDEO)

En los minutos finales del partido entre el América y los Tigres, Diego Lainez recibió una falta por la que las bancas de ambos equipos se vaciaron y la bronca comenzó en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Entre empujones y gritos, el árbitro central mostró la tarjeta roja para dos personas y una de ellas fue para el preparador físico de las Águilas, quien se encaró con diferentes elementos del conjunto de Monterrey.

Otra de las imágenes es donde Fernando Gorriarán sostiene por detrás al arquero mexicano Rodolfo Cota para calmar los ánimos, pero el partido y el América estaban calientes por ir perdiendo en el marcador.

La segunda parte de la bronca entre Club América y Tigres UANL, con @pacogonzaleztv en la narración para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/XhbaIfOLj7 — lilboimx (@lilboimx) March 1, 2026

Vinícius Lima se lleva la tarjeta roja con un minuto en la cancha

Después de la bronca que hubo entre América y Tigres, el partido siguió su marcha sin problema alguno, pero el mediocampista de las Águilas, Vinícius Lima, seguía un poco caliente por lo ocurrido y se fue expulsado.

No llevaba ni un minuto en el terreno de juego cuando el brasileño se lanzó con las piernas abiertas hacia uno de sus rivales, ganándose la primera tarjeta roja de su historia con el equipo de Coapa, además de dejar a las Águilas con uno menos con el 3-1 en contra.

Lamentablemente, Vinícius Lima venía teniendo pocos minutos con el equipo de André Jardine y con esta equivocación se perderá el próximo encuentro de los azulcremas en la Liga MX, así que volverá hasta la Jornada 10 del Clausura 2026.

"Acá se les está armando la cámara húngara, se prendió el cerro, Aldo!" — @pacogonzaleztv a @AldoFariasGzz para Univision/TUDN USA tras la bronca en pleno Club América vs. Tigres UANL pic.twitter.com/FTgvfMkUy1 — lilboimx (@lilboimx) March 1, 2026

América suma dos derrotas en sus últimos cinco encuentros

América cayó derrotado 4-1 a manos de Tigres en la Jornada 9 del Clausura 2026, sufriendo su segunda derrota en sus últimos cinco encuentros y fueron ante rivales directos que se podrían encontrar en la liguilla, si llegan a entrar.

Chivas y los Universitarios fueron los que le propinaron sus dos descalabros a los azulcremas: un empate a cero con el Olimpia en la vuelta de la Ronda 1 de la Concacaf Champions Cup y dos victorias ante el Monterrey y contra el Puebla en la Liga MX.

A las Águilas todavía les hace falta enfrentar a los Pumas, al Cruz Azul y al Toluca, equipos que han mostrado un mejor nivel que el América durante la temporada regular, encuentros que preocupan a la afición, pues podrían perder los tres clásicos en la campaña.

DCO