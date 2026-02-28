Tigres humilla, golea y derrota al América en el cierre de la Jornada 8 de la Liga MX

Los Tigres de la UANL visitaron la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentarse al América, encuentro en el que los de San Nicolás de los Garza humillaron, golearon y vencieron al América por marcador de 4-1 para llevarse los tres puntos de la Ciudad de México.

El encuentro inició movido en la casa de las Águilas y al minuto 4 de tiempo corrido el árbitro central marcó la pena máxima para los Universitarios tras una falta de Israel Reyes dentro del área. Juan Brunetta fue el encargado de cambiar el penal por gol.

Fue al minuto 23 de juego cuando los Tigres ampliaron su ventaja a dos goles en el tablero; Jesús Angulo estaba atento en el área y alcanzó a moverle la esférica a Luis Ángel Malagón después del disparo de Vladimir Loroña desde fuera de los 16 metros de las Águilas.

Llegó la parte complementaria y el conjunto de André Jardine seguía sin encontrar el ritmo en el campo de juego, pero al minuto 69 de tiempo corrido, Brian Rodríguez recibió la esférica a campo abierto y, al momento de llegar al arco de Nahuel Guzmán, sacó un disparo con la pierna izquierda al segundo poste para poner a las Águilas a un gol de igualar el tablero.

Sin embargo, un minuto después, Ángel Correa se inventó una jugada de crack en el campo del conjunto local y llegó hasta el área de Luis Ángel Malagón para definir sin marca encima, con lo que consiguió el tercer tanto de la noche para Tigres.

Al minuto 86 se armó la bronca en las bancas; ambos equipos saltaron de su asiento y se hicieron de palabras y empujones, por lo que el preparador físico del América se llevó la tarjeta roja. Además, cuando todo volvió a la normalidad, en la siguiente jugada, Vinícius Lima recibió su primera tarjeta roja y apenas llevaba un minuto en el terreno de juego.

El cuarto gol de Tigres cayó en el tiempo de compensación. Diego Lainez se metió al área del América desde la banda derecha, cedió la pelota para Juan Brunetta y, con un disparo al segundo poste de Malagón, el argentino puso el último clavo en el ataúd de las Águilas.

Con esta derrota, el América se queda en la octava posición de la tabla general con 11 puntos, mientras que Tigres llega al sexto puesto de la competencia con 13 unidades, cosecha de cuatro victorias, un empate y tres derrotas.

La Jornada 9 del Clausura 2026 será a mitad de semana, en la que el América se medirá ante Juárez en el Ciudad de los Deportes y los Tigres se verán las caras con el Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

