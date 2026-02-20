El espectacular GOLAZO de Kenedy desde el medio campo que humilla a Nahuel Guzmán y a los Tigres (VIDEO)

Los Tigres quedaron retratados en su propio campo con el impresionante golazo de Kenedy, pues el futbolista brasileño entró de cambio en el segundo tiempo y anotó desde el medio campo del Estadio Universitario para humillar a Nahuel Guzmán y al conjunto de Guido Pizarro.

El ariete de los Tuzos peleó la pelota antes de llegar al medio campo y, en cuanto pasó la línea del ecuador de la cancha, ninguno de los centrocampistas salió a la presión, así que Kenedy decidió sacar un disparo fuerte y tendido para mandar a guardar la número cinco al fondo de las redes.

En redes sociales comenzó a hacerse viral el golazo de Kenedy y muchos aficionados compararon la anotación del brasileño con la de Walter Silvani, quien jugó para el Pachuca y en el 2001 consiguió un gol pasando el medio campo ante los Tigres.

El GOLAZO de Kenedy le dio la tercera victoria al hilo al Pachuca

El Pachuca inició perdiendo el encuentro ante los Tigres, pero la expulsión de Joaquim en el arranque del segundo tiempo fue lo que le dio confianza a los Tuzos para ir en busca de la victoria en la cancha del Estadio Universitario.

Fue Salomón Rondón el jugador que igualó el marcador en el Estadio Universitario con un remate de cabeza dentro del área después de un gran centro por parte de Víctor Guzmán desde una de las esquinas del campo.

Kenedy fue el autor del segundo tanto y con el que lograron la remontada para llevarse los tres puntos de la Sultana del Norte, con lo que el equipo del Tano Solari llegó a 14 unidades en la tabla general y suma su tercera victoria al hilo en la competencia.

Segundo torneo de la Liga MX con gol desde la media cancha

La Liga MX nos ha regalado auténticos golazos en las 17 jornadas que se llevan a cabo en el futbol mexicano, pero por segundo torneo consecutivo se vio una anotación desde el medio campo y la campaña pasada el autor de la anotación fue Santiago Homenchenko.

El delantero del Querétaro se enfrentaba al Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, cuando el uruguayo vio que Kevin Mier estaba adelantado de su portería, decidió sacar un disparo desde el medio campo que terminó venciendo al arquero colombiano.

Los goles de este tipo siempre dejan grandes imágenes y se quedan en la pupila de los aficionados, pues es poco probable que ocurran en cada jornada del futbol mexicano.

DCO