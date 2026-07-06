Emilio Azcárraga manda emotivo mensaje tras el final del Mundial 2026 en México; “Me lo llevo para toda la vida”

Emilio Azcárraga Jean dedicó un mensaje de agradecimiento a todos los que hicieron posible que México recibiera 13 juegos en el Mundial 2026.

El empresario Emilio Azcárraga Jean compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la culminación del Mundial 2026 en México, luego de la derrota del Tricolor en octavos de final ante Inglaterra, al manifestar su agradecimiento con la FIFA, TUDN y todos los involucrados de las tres sedes que tuvo el país en la organización del magno evento, que a partir de

“Me es difícil encontrar las palabras para expresar todo el agradecimiento que siento. A la vida, primero, por la gran suerte de haber nacido en este gran país y la oportunidad de realizar el sueño de traer una tercera Copa del Mundo. A mi familia por perseguir este sueño juntos y a mi padre por construir La Catedral del Futbol”, comienza el mensaje del también dueño del Club América.

Me es difícil encontrar las palabras para expresar todo el agradecimiento que siento.

A la vida, primero, por la gran suerte de haber nacido en este gran país y la oportunidad de realizar el sueño de traer una tercera Copa del Mundo

A mi familia por perseguir este sueño juntos… pic.twitter.com/j45DQaZgeu — emilio azcarraga (@eazcarraga) July 6, 2026

Emilio Azcárraga también dedica palabras a la Selección Mexicana

Emilio Azcárraga también tuvo palabras de agradecimiento para los integrantes de la Selección Mexicana por haber unido al país en este último mes con sus actuaciones en el terreno de juego, con lo que le devolvieron la ilusión a los aficionados.

“A la selección nacional por habernos hecho vibrar con cada triunfo, por contagiarnos con la alegría y el sentido de familia que ustedes construyeron y que les permitió ir creciendo la esperanza en torno a su desempeño. Convirtieron la presión en energía positiva que hizo reacción en cadena con todo una nación. Hicieron de sus monólogos interiores una conversación que se amplió más allá del vestidor e inspiró a que todo un país se sintiera unido”, externó al respecto.

La afición, vital para celebración del Mundial 2026 en México

Emilio Azcárraga Jean no dejó de lado a la afición en su mensaje, pues resaltó que gracias a su pasión el país fue reconocido como el bastión de la Copa del Mundo 2026, asegurando que lo vivido estas semanas lo tendrá presente toda la vida.

“Finalmente, lo más importante, a la afición mexicana por lograr que a México se le reconozca como el bastión de este evento. el himno, el júbilo, el entonar el cielito lindo, el abrazo entre extraños, los memes, el pato Merlin, la espuma, el grito desenfrenado, la bandera en todos lados. El quiere volar!! Que aunque dura solo unos segundos … Yo me lo llevo para toda la vida!“, concluyó su mensale.

EVG